VIDEO: Požár v Táboře. Hořelo na ubytovně, škoda je pět milionů

Je sobota odpoledne, kolem vyhořelé ubytovny na okraji Tábora je stále cítit nepříjemný zápach spáleniny, ohořelé trámy ční z pozůstatků střešní konstrukce, část je provizorně zakrytá plachtou.

Všechno jim vzal oheň

Na své bývalé bydliště se přichází podívat ze svých přechodných domovů dva muži. Petr a Milan, říkají, že by stěny toho domu mohly vyprávět. „Teď bydlím na "Sportu", slíbili, že to bude na chvilku. Ti, co žili v přízemí svoje věci zachránili, horní patra neměla šanci, všechno tam zůstalo,“ popisuje smutně.

V podkroví, které lehlo popelem, byly podle jejich slov také pokoje. „Co je okno, to byl pokoj,“ podívejte se, ukazuje. V objektu osudného dne bylo 24 lidí, z toho dvě děti. Tuto informaci poskytli profesionální hasiči. Objekt hasili a od vzniku požáru monitorovali téměř 8 hodin. „K požáru se dostavilo sedm cisteren určených pro dodávku dostatečného množství vody a automobilový žebřík pro případnou evakuaci a hašení z vnějšku objektu,“ uvedla k zásahu mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Žádná újma na zdraví

Na místo vyjížděl také evakuační autobus. Naštěstí nedošlo k tragédie a událost se obešla bez zraněných. Na dobrém konci mají podílel mimo hasiče také táborští vojáci. „Běhal tady nějaký voják, ale mě vyváděli hasiči,“ vzpomíná Petr. „Vedli nás za ruce, měli jsme počítat schody, abychom zůstali při vědomí. Když jsme totiž sešli dolů, tam bylo úplně bílo,“ dodal Milan s tím, že si všiml, že během zásahu používali dýchací masky kvůli zakouření.

Bylo to kolem čtvrté hodiny ranní, většina tvrdě spala. „Támhle byly poskládané matrace a pak to šlo po krovu,“ odhaduje starší muž na pravděpodobné místo vzniku požáru. „Oslavil jsem tu troje Vánoce,“ počítá nahlas Milan délku svého pobytu před katastrofou. Teď žije u Kotnova.

Oba doufají, že střechu budovy soukromý vlastník opraví. Někde i strop, co se propadl. Na požářišti je ale stále živo, najednou se po střeše proběhne macatý potkan a zmizí pod taškami.

„Já jsem zrovna seděl na záchodě a kolem mě najednou začaly lítat jiskry a už bylo zle,“ zavzpomínal. „Kdyby se tam nenastěhovali špatní lidi, tak by se to nestalo,“ tvrdil Petr.

Nevěří na náhodu

Domnívají se, že nešlo o nešťastnou náhodu. „To beztak každý vidí, odkud začal požár, podívejte se, jak je to tu okouřené,“ okazuje místo v zadní části domu. „Takže myslíte, že to někdo podpálil,“ ujišťuji se, co říkal. „Tak samozřejmě, den předtím pršelo, ty matrace byly nasáklý vodou, to nemohla být náhoda, to by nečaplo od vajglu,“ podotkne muž, co zde bydlel dokonce osm let.

Jednomu shořelo všechno, druhého pokoj oheň vymaloval ďábelskými plameny. „Můj pokoj byl černej, ty bláho, ani střecha nespadla, nic,“ vzpomíná Milan.

Policie hledá očité svědky

Cizímu zavinění by nasvědčovala i výzva táborských policistů. V pátek jejich mluvčí Lenka Pokorná, totiž informovala o tom, že kriminalisté vyšetřují okolnosti požáru a hledají jeho svědky. „V souvislosti se zjišťováním okolností výše uvedeného požáru ubytovny v Klokotech žádáme případné svědky, kteří bydlí v okolních domech nebo se pohybovali v okolí těsně před požárem a mají informace, fotky či videozáznamy, které by výraznou měrou přispěly k objasnění požáru, aby kontaktovali linku tísňového volání 158 nebo se osobně dostavili na kteroukoli policejní služebnu a svým svědectvím přispěli k objasnění případu,“ shrnula Pokorná.

Zavolat mohou rovněž na telefonní linku 974 238 321, případně na 974 238 324.