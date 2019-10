Jde o dům u ojedinělé lenorské veřejné pece.

Do Lenory vyjelo devět hasičských jednotek a musely podle současných informací evakuovat devatenáct lidí, evidují devět zraněných – z toho dva těžce a jedno středně těžce zraněného. Jeden člověk zemřel. „Je to hrozné,“ řekl k tomu starosta Lenory Antonín Chrapan. Podle místních obyvatel je mrtvým muž. Zraněné převážela i letecká záchranná služba.

Výbuch dům totálně zdemoloval a poškodil i okolní domy. Evakuování byli hlavně lidé ze sousedních domů. Dočasně byli ubytováni v místní sokolovně. „Ve čtyři hodiny došlo k výbuchu. Otevřelo mi to dveře a balkonová okna. Běžel jsem do kotelny a všechno jsem vypnul,“ řekl jeden z evakuovaných Pavel Maďar.

„Byla to strašná rána. Nevíme, co se bude dál dít,“ řekla Deníku jedna z evakuovaných žen Anna Šubová. Ta bydlí v sousedním domě pod střechou, od rána je v sokolovně a neví, co bude s jejím bytem a jestli se do něj dostala také voda, kterou museli hasiči použít na hašení velkého požáru.

Na místo dorazili lidé z krizového štábu Jihočeského kraje. Evakuovaným nabízí náhradní ubytování a nákup potravin. Ti jsou ale většinou v šoku, a tak zatím o nic nežádají. Na místo se podle našich informací chystá i hejtmanka Ivana Stráská.

Hlavní průjezd Lenorou po silnici I/39 je od rána uzavřen, ale podle informací z facebooku je možné jet kolem zámečku. Hasiči na místo museli povolat i výškovou techniku a statik bude muset rozhodnout o tom, jestli bude nutné dům strhnout.

Aktuálně

Hasiči po deváté hodině začali dům a střechu rozebírat a hledají lokální ohniska požáru, která budou ještě dohašovat. Některá ohniska při tom znovu vzplála a dům se tak bude dohašovat možná i celý den. Do Lenory také míří těžká speciální technika na rozebírání podobně poškozených domů. Hasiči ji převážejí z Hlučína u Jihlavy a její převoz potrvá minimálně pět hodin.

10:57 hod. Na místo právě dorazil i Tomáš Adámek - hasičský psycholog, který nabízí pomoc evakuovaným osobám.

Do Lenory přijela také hejtmanka Ivana Stráská a řekla: „Perfektní práci odvedli hned na začátku Hasičský záchranný sbor a Zdravotnická záchranná služba. Patří jím velký dík. - Přijeli jsme především s tím, jak pomoct lidem. Přijede sem člověk z Úřadu práce a okamžitou finanční pomoc budeme poskytovat přímo tady. Ti lidé nebudou muset nikam jezdit. Řešíme konto pro sbírku, řešíme pomoc neziskových organizací a řešíme pomoc dlouhodobou i pro lidi, kteří se pak budou vracet z nemocnice. Proto je tu Jihočeský kraj, protože tak malá obec potřebuje s tak mimořádnou situací pomoct.“

11:29 hod. Na místo už dorazila první technika záchranného útvaru HZS ze Zbirohu, která začne s rozebíráním poškozeného obytného domu. Další technika je na cestě.

11:36 hod. Poslední z evakuovaných osob, Danuše Kubešová, už opustila lenorskou sokolovnu a byla odvedena do náhradního ubytování.

Na místo přijeli rovněž jihočeští kriminalisté, kteří budou spolu s odborníky hasičského záchranného sboru zjišťovat přesné příčiny a okolnosti vzniku požáru. Pracují s několika verzemi, není vyloučena nešťastná událost ani cizí zavinění. Komunikace bude neprůjezdná ještě několik hodin.

Deník má na místě naše reportérky Janu Vandlíčkovou a Leonu Fröhlichovou, které přinášejí z místa aktuální informace.

Jihočeští záchranáři zasahují od brzkých ranních hodin u požáru bytového domu v Lenoře. Požár byl nahlášen na Zdravotnické operační středisko ZZS JčK ve 4:16. K události vyjely nejbližší výjezdové skupiny z Volar, Prachatic.



První posádka ZZS dorazila na místo za sedm minut od aktivace. Po zhodnocení situace na místě (větší počet zraněných osob) vyhlásila Zdravotnická záchranná služba JčK tzv. mimořádnou událost a aktivovala další tři posádky ZZS, Leteckou záchrannou službu AČR z Bechyně a Líní a vozidlo pro řešení následků MU ze Strakonic.



Záchranáři ošetřili celkem devět zraněných osob. Nejvážněji byli zraněni dva muži, utrpěli rozsáhlé popáleniny. Po poskytnutí nezbytné neodkladné péče a stabilizaci stavu byli předáni k transportu Letecké záchranné službě AČR. Oba pacienti byli posádkami LZS předáni na popáleninové centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, jejich stav je vážný.



Dalších sedm osob bylo zraněno lehce, jednalo se převážně o drobné popáleniny, pohmoždění, tržné rány atp.. Po ošetření na místě, převezly posádky ZZS šest osob do spádové nemocnice v Prachaticích. Jeden ze zraněných se do nemocnice transportoval sám.



U události zasahovaly čtyři pozemní výjezdové skupiny ZZS JčK, jedna posádka RZP Modrava, čtyři sanitní vozidla dopravní zdravotní služby, vozidlo pro řešení následků mimořádné události ZZS Strakonice, dva vrtulníky LZS AČR, HZS a PČR. Naše poděkování patří místní obvodní lékařce MUDr. Sedlecké, která se aktivně zapojila do poskytování přednemocniční neodkladné péče zraněným v místě neštěstí.



Mimořádná událost ze strany ZZS JčK ještě není ukončena. Na místě se stále pátrá po pohřešovaných osobách.



Bc. Petra Kafková

tisková mluvčí

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

