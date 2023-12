/FOTO, VIDEO/ V pátek 29. prosince v půl šesté navečer vypukl ve Větřní v ulici Na Žofíně v domě s pečovatelskou službou požár. Na místě zasahují hasiči, policisté i záchranáři. Oheň se rozšířil z bytu v prvním patře do celého podlaží.

Desítky hasičů, zdravotníků a policistů vyjeli k požáru domu s pečovatelskou službou ve Větřní. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů uvedla, že ze silně zakouřeného domu hasiči evakuovali dvanáct lidí a čtyři osoby byly zraněny. „V tuto chvíli můžeme sdělit pouze to, ze na místě zasahuje šest pozemních posádek a vrtulník Letecké záchranné služby JčK. Na místo míří další dvě pozemní posádky,“ vyjmenovala Zuzana Fajtlová, mluvčí ZZS JčK.

Požár byl lokalizován už v 18.07. Se sedmi cisternami při něm zasahovali profesionální hasiči z Krumlova a dobrovolní z Větřní, Rožmberka nad Vltavou-Přízeře a Hořic na Šumavě.

Dům patří městu a to se také o seniory postará, kteří nebyli zranění, ale mohli se třeba nadýchat kouře. „Přesouváme je do bývalého hotelu Golf, který je také v majetku města. Všichni projdou lékařskou prohlídkou a lékaři rozhodnou, jestli mohou zůstat ve Větřní, nebo je převezou do nemocnice,“ řekl na místě starosta Antonín Krák, který k zásahu u požáru okamžitě vyrazil a evakuaci společně s hasiči, policí a zdravotníky koordinoval.