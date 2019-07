Chlap, který by asi dokázal vyplnit pořekadlo o lámání skal

Vodňany - Když se potkáte s Tomášem Veselým z Vodňan, rázem jste ve střehu. Chlap, který by asi dokázal vyplnit pořekadlo o lámání skal. Aby ne, když je mistrem světa benchpressu a vicemistrem světa mezi profesionály v USA. Vždyť nad svá prsa nazvedal tisíce tun železa! Ale v této hrudi tluče srdce člověka, který by se rozdal, pokud to bude nutné…

Tomáš Veselý z Vodňan. | Foto: Redakce

Před třemi lety jsme se rozhodli s mojí manželkou Blankou pořídit si kavárničku s naší kávou, domácími zákusky vlastní výroby a také posilovnu, která zprvu měla sloužit pro mne a mé přátele, kde jsme provozovali silové tréninky, výuku boxu a thaiboxu. Po náročné rekonstrukci, která trvala osm měsíců, jsme slavnostně otevřeli v srpnu 2017 kavárnu STRONG COFFEE ve Vodňanech na Náměstí Svobody. Lidé se nás často ptají proč STRONG. V angličtině znamená silný a je to spojení naší vynikající kávy s posilovnou. Předchozí 1/6 Další

Autor: Petr Škotko