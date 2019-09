Poctivé řemeslo bude stále cennější, říká malířka, která se za montérky nestydí

Jednatřicetiletá Simona Keclíková se narodila v České Lípě, ale od dětství žije na Písecku, odkud pocházejí oba její rodiče. Dnes bydlí s manželem a dvanáctiletou dcerou Sylvou nedaleko Písku a živí se pro ženu ne zcela typickým řemeslem – malířstvím. „Za montérky se rozhodně nestydím. Dělám to, co mě opravdu baví, a to za to stojí,“ říká tmavovláska, která je na práci v montérkách hrdá.

Simona Keclíková. | Foto: Archiv S. Keclíkové