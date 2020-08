Letos osmatřicetiletá herečka se pohybuje v showbyznysu už více než dvacet let, ale teprve v posledních letech se zdá, že se našla. Často v rozhovorech přiznávala, že zakopnout o dobrou ženskou roli je v Hollywoodu složité. A byla si vědoma také toho, že jí často spíš průměrné party neposkytly tu správnou příležitost ukázat, co v ní je.

„Po relativně dlouhou dobu jsem nebyla považována za herečku, která by ve filmovém světě měla nějaký větší kredit. V tomhle byznysu se každý den brodíte v bahně a prosíte: Stojím za to, mám na to, dejte mi šanci, dokážu vám, že jsem dobrá! Takhle jsem se cítila neustále.“

Jessica se tak rozhodla nečekat na zázrak. Založila produkční společnost Iron Ocean’s Production, jejímž posláním je přinášet originální příběhy se silnými ženskými hrdinkami. Jedním z prvních projektů, kterého se jako producentka chytila, byla adaptace knihy Hříšnice německé spisovatelky kriminálních románů Petry Hammesfahr do podoby televizního seriálu Hříšná duše.

Děsivá výzva

A byla to trefa do černého. Jessica se ujala hlavní role obyčejné ženy a matky Cory, jež jednoho dne spáchá bez motivu a vysvětlení brutální zločin. Policejní detektiv se pak snaží přijít na to, co jinak normálního člověka k tomuto činu vedlo. Kritiky nešetřily chválou – Jessica všechny svým výkonem uhranula a konečně mohla dokázat, jak dobrá herečka vlastně je.

„Byla to obrovská a naprosto děsivá výzva. Ale jsem strašně šťastná, že jsem se rozhodla do toho jít. Naučila jsem se o sobě spoustu nových věcí,“ komentovala pak v jednom rozhovoru svou zkušenost. Jak je ale jejím dobrým zvykem, nevynechala ani trochu humoru.

„Cítila jsem se, jako kdybych zestárla o dvacet let. Mám pocit, že budu už navždycky dehydratovaná ze všeho toho brečení a naříkání. Bylo to bezesporu emočně zcela vyčerpávající. Zní to masochisticky, ale je to jedna z těch rolí, pro které byste umřeli. A málem pak vypustíte duši, když je skutečně hrajete.“

Jessica jako producentka letos uvádí již třetí řadu série Hříšná duše (účinkovala ale jen v té první). Kromě úspěšného televizního tažení – letos navíc podepsala dvouletou smlouvu s Paramount Television Studios – se Jessica věnuje také produkci filmové. V rámci své společnosti se orientuje na menší a nezávislejší projekty, jakým je například Kniha lásky (premiéra na newyorském festival Tribeca), v němž si zahrála po boku Maisie Williams (Hra o trůny) nebo Jasona Sudeikise.

Život v záři reflektorů

Novinové stránky a internetové články plní především díky svému manželství s Justinem Timberlakem. Po třinácti letech společného života před zraky celého světa to asi ani jinak nejde.

„Máme podobné hodnoty; věříme ve věrnost a upřímnost. A máme rádi legraci, obecně se nám líbí stejné věci. Také co se týče práce, to máme hodně podobné. Jsme oba velice cílevědomí a kariérně orientovaní, takže k tomu musíme být oba i lehce sobečtí. Jakmile najdete někoho, kdo ví, co obnáší být ambiciózní a cílevědomý, a zároveň má stejné hodnoty jako vy, je to prostě bingo!“ svěřila se v rozhovoru pro časopis Marie-Claire.

V roce 2015 se jim pak narodil zatím jediný syn, Silas. „Člověk si myslí, jak je nesobecký a obětavý, ale teprve když přijdou děti, vám dojde, že to tak není. Tihle človíčci se prostě zjeví a tolik toho potřebují. Pak už nejste pány svého času, ale to vůbec není důležité. Celý váš svět se točí kolem této malinké osůbky. Nemyslela jsem, že budu ten typ matky, která změní svůj život kvůli dítěti, ale… Samozřejmě že to tak je,“ komentovala Jessica, co ji naučilo mateřství.

Jessica a Justin Timberlake

V roce 2007 se Jessica začala objevovat na veřejnosti s popovou ikonou a hercem Justinem Timberlakem – seznámil je společný kamarád. I když jim do začátku nikdo příliš nadějí nedával, v roce 2011 se zasnoubili a o rok později se během luxusního svatebního obřadu (za šest a půl milionu dolarů) v Itálii vzali. V dubnu 2015 se jim narodil syn Silas.

„Nikdy jsem nezažila takovou emocionální horskou dráhu jak teď. Tolik emocí – včetně vzteku! Jednoduše řečeno, děti vás někdy dohánějí k šílenství,“ přiznala upřímně.

Nad ukázkovým rodinným životem a manželstvím se ovšem koncem minulého roku začala velmi necitlivě stahovat bulvární mračna, když paparazziové nachytali Justina v přespříliš blízkém kontaktu s hereckou kolegyní Alishou Wainwright při natáčení snímku Palmer. Už za týden se Timberlake veřejně svojí ženě za své chování omluvil.

Na překonání manželské krize se ale prý paradoxně kladně podepsala karanténa při koronavirové epidemii, kterou strávili společně na svém ranči uprostřed přírody v americké Montaně.

I z izolace se ale Justinovi opět povedlo způsobit mediální skandál, když v jednom on-line rozhovoru prohlásil, že se mají sice dobře, ale že mu rodičovství čtyřiadvacet hodin denně přijde „nelidské“. Jessica se opět držela pravidla mlčeti zlato a celou aféru, notně nafouknutou přes sociální sítě, nekomentovala.

Otevřená budoucnost

O jejích hereckých plánech toho momentálně příliš nevíme – věnuje se teď produkci několika televizních seriálů, nezávislých filmů a také práci pro neziskové vzdělávací projekty, jejichž misí je šíření sexuální výchovy mezi mladými dívkami.

„Chtěla jsem vytvořit bezpečné místo, platformu pro setkávání – kde budou ženy moci sdílet zkušenosti, získávat informace a zvyšovat si svoje sexuální IQ. Určitě si nemyslím, že máme na všechno odpověď. Ale chtěli bychom být místem, kam si přijdete pro radu. Zajímá vás tohle? Tak to se koukněte na tuhle stránku, přečtěte si něco od tohoto autora, tahle kniha je skvělá. Inspirující a informacemi nabité zdroje tu jsou, ale někdy není lehké je najít. A my se je snažíme zviditelnit,“ osvětluje smysl své vzdělávací platformy Jessica.

Kdo je Jessica Biel

Jessica Claire Biel Timberlake se narodila 3. března 1982 v městečku Ely v Minnesotě a od malička účinkovala v muzikálových představeních jako zpěvačka. Od jedenácti let se živila jako dětská modelka a začala navštěvovat televizní castingy.

V roce 1996 získala roli Mary Camden v rodinném seriálu Sedmé nebe. V seriálu vydržela s přestávkami deset let, během nichž stihla natočit filmy jako Pravidla vášně, Texaský masakr motorovou pilou nebo Blade: Trinity.

V roce 2005 ji časopis Esquire zvolil nejvíc sexy ženou planety.

V roce 2017 produkovala seriál Hříšná duše a ztvárnila v něm hlavní roli a za svůj výkon si vysloužila svou první nominaci na Zlatý glóbus a na Cenu Emmy.

Díky účinkování v dokumentárním cyklu o hledání předků zjistila, že je potomkem maďarských židovských přistěhovalců a že jí v žilách koluje také dánská, anglická a německá krev.

V roce 2010 vystoupala společně s Organizací spojených národů na africké Kilimandžáro, aby tak upozornila na celosvětový nedostatek pitné vody. Podporuje také organizaci PETA bojující za práva zvířat.

Ve volném čase se věnuje baletu, józe a také ráda hraje fotbal.