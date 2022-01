KVÍZ: Milovala divadlo a dva muže. Co víte o životě herečky Dany Medřické?

Už od šesti let Dana Medřická toužila stát se herečkou. To se jí i přes počáteční odpor otce podařilo. Její nejslavnější divadelní léta jsou spojena s Městskými divadly pražskými, Divadlem na Vinohradech i Zlatou kapličkou. Plátna kin jí byla kvůli malé politické angažovanosti v době normalizace většinou zapovězena, ale její umění můžeme obdivovat také v televizních filmech a seriálech. V pátek tomu bylo 39 let ode dne, kdy vynikající herečka a rodačka z Prahy zemřela. Bylo jí pouhých 62 let.

Dana Medřická | Foto: Národní divadlo