Nejlepších výsledků testu v Česku dosáhli mladí lidé ve věku 21 až 25 let, od 40. roku věku úroveň angličtiny prudce klesá, ovšem dobrá zpráva je, že se postupně zlepšuje. Třicátníci se od roku 2015 v angličtině vylepšili až třikrát víc než mladí lidé ve věku 20 až 25 let.

„Tento trend jde proti zažité představě, že jazyky se snadno učí jen mladí a že od určitého věku je pokrok nemožný. Pokud mají dospělí dostatečnou motivaci – sociální nebo ekonomickou – a pravidelně zažívají praktické situace, kde jsou s jazykem konfrontováni, mohou své jazykové znalosti a dovednosti významně zlepšit v jakémkoliv věku,“ uvedla Veronika Valčíková z Education First.

David Valíček - kuchař, který baví lidi a učí je vařit

I bez výzkumu to vidíme zřetelně například na dovolené s cestovní kanceláří někde u moře. Mnohým turistům dělá problém i vyplnit přihlašovací lístek v hotelu, domluvit si výměnu pokoje na recepci, objednat si jídlo. Delegáti sice s mnohým pomohou, ale současná pandemie ukazuje, jak je při výletech do zahraničí důležité umět mezinárodně srozumitelný jazyk.

Nejenže hodně zemí vyžaduje vyplnění příjezdového formuláře (na to ještě může stačit „strýček Google“), ale nikdo nikdy neví, kdy se dostane do šlamastyky, a bude nutné rozumět a mluvit, když po nás budou chtít tu covidpas, tu test, když se nedej bože ocitneme v karanténě. Potřeba něco sám vyřídit, i když jsme se vydali za humna s cestovkou, je výrazně vyšší než v „normální“ době. Možná je to pro někoho motivace něco udělat se svou úrovní angličtiny.

Hlavní je začít

Řada lidí ale mávne rukou, že nemají na jazyky talent nebo buňky, že už jsou na to příliš staří… Že se anglicky může naučit každý, je ale přesvědčen Bronislav Sobotka, „nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny“, jak se s úsměvem tituluje. Na jeho webu www.brona.cz najdeme spoustu on-line kurzů, jeho krátká naučná videa na YouTube měla k 25. říjnu více než 150 000 fanoušků.

„Každý, kdo se zvládl naučit svůj rodný jazyk, má veškeré předpoklady pro to naučit se další řeč. Hlava i ‚buňky‘ jsou v tom případě zcela v pořádku. Ani věk na tom nic nemění. Pardon. Stačí jenom opravdu chtít a být připravený na tom poctivě pracovat,“ tvrdí Bronislav Sobotka. Před pár měsíci také spustil virtuální jazykovou školu, kde si můžeme vyhledat ideálního učitele. Z kurzů, které nabízí, je jednoznačně nejpopulárnější ten bezplatný s názvem

Naučte se konečně opravdu anglicky (i když na to nemáte čas a hlavu). „Broňa“ nabízí i e-book jak na studium, na svém blogu zveřejňuje články s mnoha tipy a zajímavostmi. Prozkoumat nové možnosti výuky je určitě dobrý první krok. V posledních letech se totiž výrazně rozšířily. Už není na výběr jen kurz někde v učebně s pár dalšími zájemci, kteří se doma nepřipravují, a proto spolu s nimi přešlapujeme na místě a pokrok nevidíme, nebo učebnice pro samouky, u níž nás zase nic nemotivuje.

Cestovatel Bronislav Mikulášek: Zažil jsem Avatar v přímém přenosu!

Internet a všechny technické vymoženosti nám mohou výrazně pomoct. Do mobilu si můžeme stáhnout nějakou aplikaci, která nám každý den naservíruje novou lekci k procvičování, na pár kliknutí si také můžeme najít neznámé slovíčko ve slovníku i se správnou výslovností. Můžeme na svém „kapesním počítači“ sledovat videa v angličtině, číst zpravodajské portály i knihy, poslouchat audioknihy… Dá se tak využít každá volná chvilka, třeba na tramvajové zastávce nebo v čekárně u lékaře.

Co je ale nejdůležitější? „Začít. Vážně. I ta nejdelší cesta začíná tím, že člověk udělá první krok. Ideálně si tedy rovnou naplánujte, kdy začnete a co přesně budete pro zvládnutí angličtiny dělat. Jak říkají Angličané, někdy (someday) není den v týdnu,“ vybízí Bronislav Sobotka.

Z trojkařky nadšenou lektorkou

„Podle mých zkušeností se anglicky dokáže naučit každý, kdo se dokázal naučit česky, nebo jakýkoliv jiný jazyk,“ zdůrazňuje také lektorka angličtiny Radka Havlíčková (www.anglictinavpohode.cz). Potvrzuje, že někdo má na jazyky větší talent než jiný. „Když se ale opravdu rozhodnete a víte, proč se chcete rozmluvit, tak to dokážete,“ dodává odvahu.

Ví, o čem mluví. Ve škole ji angličtina vůbec nebavila a odmaturovala z ní za tři. „Chtěla jsem s tím ale něco dělat, tak jsem odjela do Anglie pracovat jako au-pair. Tam jsem zažila šok. Setkala jsem se s úplně jinou angličtinou, než na jakou jsem byla zvyklá ve škole. Složitá gramatika? Vůbec! Spisovná angličtina? Spíš slang a řada ustálených frází. A hlavně spousta konverzace, na kterou jsem nebyla připravená,“ vypráví.

Neodradilo ji to, právě naopak – naplno se do toho opřela, povídala si s lidmi, sledovala televizi – a za tři měsíce se rozmluvila. Strávila pak tři roky v USA a zdokonalovala se na seminářích a v jazykových kurzech.

„Zjistila jsem, že anglická konverzace učená ve školách je v reálné komunikaci nepoužitelná. Proto jsem se rozhodla předávat své zkušenosti dál a učit angličtinu jinak než ve škole – prakticky a zábavně,“ líčí, jak se dostala k tomu, že nyní hlavně nabízí konverzaci po Skype či telefonu. Také vytvořila on-line kurzy a spravuje facebookovou skupinu Angličtina v pohodě. Při svých lekcích se věnuje hlavně ženám, které mají strach mluvit anglicky před ostatními.

Nebaví vás kurzy? Buďte samouk

V dnešní době už prostě neobstojí výmluva, že nemáme čas chodit pravidelně na jazykový kurz. Můžeme se učit podle svých časových možností doma, na cestě do práce, kdekoli… Třeba během procházky se psem můžeme absolvovat lekci konverzace po telefonu.

Hudebnice Kaczi: Život je krásný a naplněný, když jsme šťastni

Překladatelka, lektorka a milovnice cizích jazyků Lenka Neubauerová (www.lenkaneubauerova.cz), která také nabízí Skype i osobní lekce podle domluvy, se angličtinu naučila sama. „Samozřejmě jsem si udělala nějaké certifikáty (FCE a CAE), ale na univerzitě jsem ji nestudovala. Znám slečnu, která se sama začala učit španělsky ještě na základní škole a dnes španělštinu učí on-line,“ potvrzuje, že se jazyk můžeme naučit bez kurzů.

Ač vystudovala češtinu a němčinu, její největší láskou je právě angličtina. Na YouTube kanálu Lenka Neubauerová Lazy English sdílí tipy, jak překonat strach mluvit a jak se učit, sepsala také e-booky… „Podle mě je zásadní, jaký k tomu zaujmeme přístup. Nedovedete si představit, kolikrát jsem na svých lekcích slyšela ‚já se to nikdy nenaučím‘, ‚já jsem úplně blbá‘ apod. Tohle je největší problém,“ uvádí ze svých zkušeností.

Stejně jako Radka Havlíčková nezpochybňuje, že jsou lidé, kterým se učí snadněji a rychleji, a pak takoví, kterým to tak nejde a jsou pomalejší. „No tak jim to prostě bude trvat déle,“ směje se. „Nakonec se to ale naučí, když vytrvají.“

Je třeba najít si svou cestu, takovou, která nás bude bavit. „S přístupem ‚musím, ale nebaví mě to‘ vám to prostě nepůjde a o to víc vás to nebude bavit. Na každém jazyku se dá najít něco hezkého, zajímavého,“ podotýká Lenka Neubauerová a svěřuje se, že se loni vrhla na portugalštinu. „Řeknu vám, že je to nejtěžší jazyk, co jsem se kdy učila. Ale vzala jsem to jako výzvu a řekla si, že když se to naučili jiní, tak já to přece taky zvládnu,“ říká odhodlaně.

„Znám lidi, kteří se naučili anglicky díky počítačovým hrám, filmům či seriálům. Někdo prostě nesnáší učebnice a musí si najít jiný způsob. Myslím, že každý je dobrý, hlavně, když vás to baví,“ nabízí inspiraci.

Každý den, nebo aspoň třikrát týdně

Radka Havlíčková odpovídá na otázku, co je nejdůležitější při učení se novému jazyku, podobně: „Znát své proč, najít si způsob učení, který vám bude vyhovovat, a nevzdat se příliš brzy.“ A dodává pár dobrých rad: „Nebuďte na to sami. S dobrým lektorem nebo alespoň konverzačním parťákem snáz udržíte motivaci. Můžete se také přidat do jazykové skupiny na Facebooku, kde najdete bezva parťačky ke konverzaci, nebo si třeba zahrát slovní fotbal v angličtině,“ odkrývá možnosti.

S Lenkou Neubauerovou srovnáváme dnešek s dobou bez internetu. „Dříve nebyly takové možnosti jako sledování videí na YouTube nebo seriálů na Netflixu, to je úžasná věc. Taky existuje spousta aplikací na učení jazyků. Já osobně můžu doporučit DuoLingo, kde se naučíte základní gramatiku, a každý den vás to nutí procvičovat, chodí vám připomínky. Je tam několik úrovní, takže to můžou využít i pokročilejší,“ doporučuje to, co i jí pomohlo. S touto neplacenou aplikací se před pár lety naučila sama španělsky a nyní se s ní učí právě portugalštinu.

„Dnes jsou nové možnosti, ale pořád platí, že je potřeba se věnovat tomu jazyku, který se učíme, co nejčastěji, nejlépe každý den. A snažit se mluvit, klidně sám pro sebe,“ upozorňuje a vysvětluje, že pro našince je v angličtině největší problém mluvení, s čímž nám mohou pomoci lekce přes Skype nebo Zoom.

„To bych určitě doporučila každému, kdo se chce v jazyce zlepšit nebo si udržet stávající úroveň,“ doplňuje. Věnovat se cizí řeči je totiž třeba neustále… Pokud jste tzv. věčný začátečník, Radka Havlíčková vám doporčuje zamyslet se nad tím, co vás baví, a pak to zkusit nějak propojit s angličtinou.

Ostravské příběhy s vůní dřeva

„Cvičíte? Zkuste videa v angličtině. Chodíte rádi na procházky? Vemte s sebou lektorku a cestou si povídejte. Čtete? Zkuste audioknihu v angličtině, je jich plno zdarma a jsou rozlišené podle úrovní,“ vyjmenovává tipy, jak se konečně odpíchnout a začít se zlepšovat a zlepšovat.

„Zkuste angličtinu přirozeně zařadit do svého dne. Lepší je dvacet minut třikrát týdně než hodina jednou týdně. Aktivity si předem naplánujte a zapište do diáře. Zvýšíte tak pravděpodobnost, že se jim opravdu budete věnovat,“ vybízí a znovu opakuje, že je důležité najít si takový způsob učení, který vám bude vyhovovat.

„Když vás to bude bavit, budete sami vyhledávat příležitosti k učení a budete rychleji postupovat k cíli – sebejisté komunikaci v angličtině,“ je přesvědčena.

Mučení batolat? Kdepak!

Také můžete začít pronikat více do tajů jazyka spolu se svými dětmi či vnuky. Společné učení bude motivovat obě strany. À propos, učení se cizímu jazyku bývá doporučováno jako prevence Alzheimerovy choroby. Prokazatelně dokáže odvrátit či alespoň oddálit projevy demence. To je další pořádná motivace!

Stále více dětí se nezačne věnovat angličtině až v první či třetí třídě, nabízejí se kurzy už pro batolata. Ač někomu může přijít zvláštní a zbytečné trápit mrňousy cizím jazykem, když neumí dobře ani rodnou řeč, mnozí odborníci jsou pro.

„Význam to má, a dokonce bych si dovolila tvrdit, že batolecí věk je ideální čas na to začít s dalším jazykem,“ podtrhuje Jitka Tužová, lektorka angličtiny, jazyková a životní koučka a zakladatelka projektu Joyful English. Objasňuje, že děti do tří let disponují tzv. absorbující myslí, což znamená, že vstřebávají vše ve svém okolí a jsou od přírody nastaveny na vnímání jazyka.

„A je jedno jakého. V tomto období dítě nasává melodii jazyka, postupně rozpoznává jednotlivá slova a později se je snaží opakovat. Je dokázáno, že dítě, které se s cizím jazykem setkává od narození, je schopné ho odlišit od své mateřštiny již ve dvou letech,“ popisuje s tím, že senzitivní období, kdy jazyk nasává jako houba, trvá zhruba do šesti let.

„Vše, co se dítě učí po nástupu do školy, už vyžaduje jeho vůli se učit,“ pokračuje s tím, že to ale neznamená, že se dítě, nebo dospělý cizí jazyk později nenaučí. Také ona je přesvědčena, že se ho může člověk naučit i ve velmi pokročilém věku.

„Chci tím říct, že už to nejde ‚samo‘ tak jako v prvních šesti až sedmi letech života, kdy se dítě s jazykem začne přirozeně seznamovat a přijme ho jako přirozený komunikační prostředek. V tom nejnižším věku totiž nemá strach z mluvení a používání cizího jazyka,“ podotýká Jitka Tužová a upřesňuje, že děti, které rodiče podporují v angličtině už od raného věku, mnohokrát kolem 13. narozenin (i dříve) mluví plynule, nebo téměř plynule anglicky.

„Jejich start do dalšího cizího jazyka je jednodušší a učí se ho i rychleji,“ líčí lektorka, která proto nemá nic proti současnému trendu, kdy se rodiče rozhodnou pro vytvoření bilingvního rodinného prostředí, ač jsou oba Češi. „Pokud dobře ovládáte angličtinu, nebo jiný cizí jazyk, je škoda toho nevyužít,“ poznamenává.

Život na zámku je tvrdá realita

Současně ale mluví o tom, že nemusí být problém, když se dítě seznámí s angličtinou až ve 3. třídě, jak je na některých základních školách zvykem. „Myslím, že nelze říct přesný věk, kdy s angličtinou začít. Já říkám, že čím dříve, tím lépe. Nicméně každý jsme jiný, každá rodina má své možnosti, schopnosti i priority a rozhodnutí je na rodičích,“ zamýšlí se.

„Na otázku, zda ve třetí třídě není na angličtinu pozdě, nelze dát jednoznačnou odpověď. Ne všechny děti zvládnou vstup do školy hladce a pro některé může být angličtina hned v první třídě stresující,“ doplňuje a opět zdůrazňuje, že na cizí jazyk není nikdy pozdě, pokud se ho někdo chce učit.

„Přestat se podceňovat, přestat se bát chyb, otevřít pusu, nadechnout se, usmát se a začít konečně mluvit,“ dává jednoduchý návod, jak na to, Bronislav Sobotka.

Víte, jak jste na tom? Otestujte se

Společný evropský referenční rámec rozlišuje 6 jazykových úrovní: A1, A2, B1, B2, C1 a C2.

Ze základní školy by měly děti vyjít se znalostí minimálně na úrovni A2, maturanti B1.

A2 znamená mírně pokročilého začátečníka, který se dokáže zapojit do základní konverzace, umí jednoduše hovořit o různých tématech týkajících se hlavně rodiny a práce. Ovládá minimálně minulý čas.

B1 je pokročilý uživatel jazyka, který se dorozumí v běžných životních situacích, může sledovat cizojazyčné filmy, dokáže konverzovat na nepřipravená témata. Umí psát dopisy a používat i podmiňovací způsob.

Nejvyšší úroveň je C2 (profesionál) – hovoří na úrovni rodilého mluvčího. Rozumí naprosto bez obtíží, umí konverzovat, ovládá gramatiku i psané slovo.

Zjistit, na jaké úrovni v anglickém jazyce se aktuálně nacházíte, můžete on-line a zdarma. Například: www.cambridgeenglish.org www.onlinejazyky.cz Help for English onlinejazyky.cz



Můžete také zkusit…

…mobilní aplikaci WordBit. Při každém odemčení telefonu vám ukáže nové slovíčko, včetně použití ve větě a možnosti poslechu výslovnosti.



…aplikaci Phrasalstein. Pokročilejším angličtinářům pomáhá naučit se ustálená slovní spojení.



…chatovací službu Omegle. Můžete si díky ní procvičit psanou komunikaci s cizincem. Náhodně vám „kamaráda“ přidělí. Nemusíte se nikam registrovat.



…projekt Postcrossing. Budete si moct psát s někým ze světa. Umožňuje výměnu pohlednic mezi registrovanými uživateli. Registrace je zdarma, vylosujete si adresu, pošlete pohled a čekáte, zda přijde něco i vám.



Rada:

Spoustu tipů na weby a aplikace i další vychytávky, včetně podrobných recenzí, najdete na webu www.myenglishhacks.cz.

Autor: Lenka Neubauerová