Tentokrát jste se přišla podívat na své dcery, jak jdou přehlídku Debbie Brown. Vy už se po mole procházet nebudete? Už jsem na něm nestála ani nepamatuju. Kariéru modelky jsem zapíchla před několika lety a opravdu to dodržuju, přestože občas dostávám nějaké nabídky. Myslím, že už na molo nepatřím, navíc mám spoustu jiné práce, ráda to přenechám mladším.

Ptají se vás dcery na rady, jak se na mole pohybovat či se tvářit?

Ano, párkrát už na mole byly, ale my si spíš povídáme o tom, že to je takové zpestření a zábava. Neděláme z toho žádné velké drama, nehrajeme si doma na modelky, to opravdu ne. Holky to dělají pro zábavu.

Svět modelingu se vším všudy je neláká?

Myslím, že jsou v tomhle rozumné a vědí moc dobře, že se to dá dělat i při škole, při práci… a jsem ráda, že si to jedou v tomto duchu. Hlavní je škola.

Vy jste z modelingu postupně přesedlala na dráhu moderátorky. Takto vám to vyhovuje?

Ano, desetkrát do měsíce působím na televizi Prima, kde živě moderuji pořad ShowTime, také tam mám pořad Jak se staví sen, který je pro mě takovou radostí…

A kromě moderování se věnujete i zpěvu. Chystáte nějaké koncerty?

Zpívání jsem si užila teď velkými doušky ve Tváři a jinak spíš zpívám na různých akcích, než že bych dělala koncerty. Je to taková moje radost.

Kdyby přišla nabídka jít znovu do Tváře, šla byste do toho?

Tvář pro mě byla obrovská zkušenost, zase mě to v mnoha ohledech posunulo dál, takže určitě nelituju, že jsem do ní šla, i když to bylo psychicky náročné. Kdyby se objevila další nabídka, určitě bych ji vzala.

Bylo něco, co vám dělalo problémy?

Neměla jsem do té doby zkušenosti se zpíváním v tak velké hale. Hodně jsem řešila, zda se slyším správně a jestli nezpívám falešně.

Holky se na vás chodily dívat?

Ano. Byly se několikrát podívat a byly nadšené. Fandily mi. Občas mě i učily texty, třeba u Bruna Marse. (smích)

Čeká vás letos o prázdninách dovolená?

Máme za sebou týden v Paříži a ještě se chystáme do Řecka. Chceme si tyhle prázdniny konečně zase pořádně po covidu užít.