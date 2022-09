Petr Jákl vám na Instagramu i veřejně vysekl poklonu. Jak vzpomínáte s odstupem na natáčení?

Byla tam skvělá parta lidí, úžasná atmosféra, ale i náročné podmínky, když začalo přituhovat a byla zima, ale všechno to byla super zkušenost, byli jsme součástí něčeho velkého. Věděli jsme, že musíme jít až na hranici svých sil a říkali jsme si, tohle fakt zažívali? To je hrozný. Tušili jsme ale, že to bude stát za to.

Žižka žil v kruté době. Kdo nebyl drsný, byl mrtvý, míní Petr Jákl

Odmítl jste jít do nějaké scény, protože už to bylo na hraně?

Ne, šel jsem do všeho a myslím, že to je ve filmu i vidět. Nebylo nic, na co bych řekl ne.

Dá se říct jedno jméno, s kým se vám nejlíp točilo?

Určitě s Petrem, je to neobyčejný charakter. Vždycky, když za námi přišel, měl jsem pocit klidu a věděl jsem, že vše, co se bude dít, bude v pořádku. Má obrovskou energii a charisma. A pak také s Rolandem Møllerem, který hrál Toraka. Byl nejvtipnější a největší tahoun v rámci naší skupiny. Ve filmu je to vlastně můj šéf a čišela z něj neskutečná energie, která nás všechny posouvala dál.

PODCAST Dějiny temné i tajemné: Jan Žižka. Kde se film blíží realitě?

Na tváři jste měl jizvu a byl jste hodně namaskovaný. Kolik času zabralo to celé vytvořit?

Přiznám se, že denně okolo hodiny a půl, možná i víc. Pár celých dní jsem v maskérně strávil.

Kdyby přišla nějaká další velká filmová nabídka, šel byste do toho?

Určitě jo, lákalo by mě to po téhle zkušenosti. Předtím bych si to asi nelajsnul, říkal jsem si, že to nedám, ale teď jo.