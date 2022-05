Poslední dva roky se kvůli koronaviru příliš slavit nemohlo. Letos jste si to vynahradila? Bylo to tak trochu překvapení, že slavím narozeniny právě v Grilcentru Weber. Kluci mě sem pozvali na otvíračku, známe se už pětatřicet let, jsem i jejich patronka, a při té příležitosti mi uspořádali oslavu. Už se těším, až si dám pořádný steak. Přijdou sem i kamarádi a rodina.

Grilujete i doma, nebo na něj chodíte jen do restaurací?

Mám od kluků na zahradě profesionální gril. Každý chlap ho u mě vždycky obdivuje a říká, že mám porsche mezi grily. (smích) Chlapy u mě baví grilovat, holky pak myjou nádobí v kuchyni.

Baví vás vařit a připravovat pohoštění pro přátele?

Baví mě dělat velké party, zvát hodně lidí, ale jen k sobě domů. Ven se mi už moc chodit nechce. Mám ráda, když přijde velká společnost a děláme mejdany na zahradě.

Je něco, co jste si k těm letošním narozeninám přála?

Teď je taková divná doba, takže můžu říct jen to, že nic nepotřebuju, všechno mám, je mi dobře a jediné, co bych si přála, je, aby skončila válka.

Chystáte teď v životě nějakou změnu?

Pořád mám v plánu hrát v Činoherním klubu, jsem tam už od dvaceti let. Asi pětadvacet let mi bylo, když jsem začínala hrát v Divadle Háta. I tam mám v plánu dál fungovat. Už jsem všude takový inventář. (smích) Začínaly jsme stejně s Ivankou Andrlovou, ta je taky držák jako já. Přišla i na otvíračku Grilcentra a oslavu mých narozenin. A jinak pořád točím Ordinaci, ale hodně jsem to omezila. Všechny věci se snažím omezovat. Dřív jsem hrála každý den, teď hraju maximálně třikrát čtyřikrát týdně.

Plánujete do léta ještě dovolenou?

Teď jsem měla dovolenou skoro tři roky. Upřímně, my si úplně nemůžeme nikdy moc plánovat dovolenou. Máme divadelní prázdniny červenec a srpen, kdy se nehraje, ale teď je taková doba, že se začalo hrát i v létě, takže úplně nemáme možnost si vybírat, kdy chceme volno, prostě hrajeme, když se představení zadá. Maximálně si dlouhodobě můžu říct, že někam na delší dobu pojedu, ale teď nic podobného v plánu nemám.

Najdete si mezi hraním i čas na nějaký koníček?

Ráda čtu a teď se mi moc líbily obě knihy, které napsala moje kolegyně Jana Bernášková. Úplně jsem je zhltla a nakoupila je i pro kamarádky. Strašně jsem se u toho nasmála, je to o herečce, která začíná v Praze, takže se mě to hodně týká. Moc Janu obdivuju v tom, jak zabrala – je herečka a dokáže napsat knihu, ještě takhle dobrou a vtipnou. A že nejsem na holky, tak jsem z ní neskutečně unešená. Je to taková česká Audrey Hepburnová, křehká, vtipná, chytrá. Mám ji ráda.