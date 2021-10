Autoři tak vzdají holt nejenom vynikajícímu divadlu, ale i muzikálu samotnému. Téměř na den přesně to bude totiž padesát let od chvíle, kdy slavné dílo Tima Riceho a Andrew Lloyd Webbera o posledních dnech Ježíše Krista spatřilo světlo světa. Stalo se tak 12. října 1971 na slavné newyorské Broadwayi.

„Není moc dramaticko-literárních děl, které, když zazní, v člověku zarezonují a on se zachvěje. Jesus Christ Superstar mezi ně patří. Když použiju horolezeckou terminologii, pouštíme se do divadelní osmitisícovky,“ řekl na začátku zkoušení uherskohradišťské inscenace její režisér Dodo Gombár. Dnes v její přípravě nachází i souvislosti se situací, kterou procházíme.

„Jistoty a pevné body jsou ohrožené. Dnes si stoupnete v 7 hodin na jeviště a děláte, co milujete, a není jisté, že tam budete moct být i zítra. Do podobné doby spadá i příchod anarchisty Ježíše a jeho party do Jeruzaléma. Je to sice 2000 let rozdílu, přesto podobná situace,“ říká režisér.

Do hlavních rolí Dodo Gombár obsadil Tomáše Davida, Tomáše Šulaje, Kristýnu Daňhelovou, Pavla Majkuse, Jiřího Hejcmana, Pavla Hromádku, Jitku Hlaváčovou, Terezu Novotnou, Davida Vaculíka a téměř celý soubor Slováckého divadla.

Dramaturgyní novinky je Iva Šulajová, výpravu vytvořila Eva Jiřikovská, choreografie je dílem Lindy Fernandez Saez a na pěvecké nastudování dohlížel Petr Svozílek. Diváci se mohou těšit na živou kapelu na jevišti pod vedením Josefa Fojty.

Na první čtenou v kristuskách

Na tváři široký úsměv, pod paží scénář a na nohou kožené sandály zvané kristusky. Tak do Slováckého divadla na první ostrou zkoušku muzikálu Jesus Christ Superstar vstoupil loni v září talentovaný herec Tomáš David, kterému režisér Dodo Gombár svěřil roli Ježíše.

Kristusky, které nosil právě Ježíš, Tomáš zvolil záměrně. „Byl to spíš takový fórek. Ale výtvarnice Eva Jiřikovská pak na zkoušce říkala, že bych vlastně mohl mít kristusky i v představení. Takže kdo ví, třeba budu nakonec ještě zpívat ve svých botách,“ prozradil s úsměvem Tomáš David.

„Babičko, pojďme pryč!”

Pokud by premiéra Jesus Christ Superstar proběhla v původně daném termínu, v listopadu 2020, zahrál by si Tomáš David Ježíše v takzvaných „Kristových letech“, tedy věku třiatřiceti let. „To bohužel nevyšlo. Zkrátka jsem vstal z mrtvých a pokračuju dál,“ usmívá se s nadhledem Tomáš David.

Potkala ho však jiná radost. Na začátku prázdnin se mu narodila dcera a dostala jméno Tonička. Tomáš David má ještě starší dceru. Ta se spolu s babičkou vydala na koncertní premiéru muzikálu Jesus Christ Superstar, která se odehrála 7. července na nádvoří Reduty v Uherském Hradišti. Jakmile začal zpívat, dcera Hermínka se otočila na babičku a říká: „Babičko, pojďme pryč, tohle si tatínek doma zpívá už rok!“

„To je pravda,“ potvrzuje se smíchem roztomilou rodinnou historku představitel Ježíše. „Doma to teď slyší skoro pořád, navíc ji ze začátku trochu plašilo, když jsem zpíval píseň V zahradě Getsemanské s textem "Já umírám!". Musel jsem jí vysvětlit, že to nezpívám za sebe, ale za postavu,“ říká Tomáš David s tím, že Poslední večeři místo ukolébavek svým holčičkám přece jen nezpíval.

Představitel Ježíše Tomáš David má v kapse nejužší nominaci na Cenu Thálie. Mezi tři nejlepší muzikálové herce roku 2015 se dostal díky roli Jánošíka v muzikálu Malované na skle.

Rodinná pouta Tomáše Davida

Představitel Ježíše Tomáš David je ženatý s divadelní režisérkou Annou Petrželkovou Davidovou. Ta je dcerou legendárního režiséra Jana Antonína Pitínského, který ve Slováckém divadle připravil několik fantastických představení. Vévodí jim Liška Bystrouška, jež představitelce titulní role Jitce Hlaváčové, tehdy ještě Joskové, vynesla nominaci na Cenu Thálie.

Tomášovou tchyní je Regina Bittová. Jak už jméno napovídá, jejími sestrami jsou dvě slavné hudebnice – Iva Bittová a Ida Kellarová.

Máří Magdaléna zpívá s Dykem a Kocábem

Hlavní ženskou roli Máří Magdalény ztvární v Jesus Christ Superstar ve Slováckém divadle uherskohradišťská rodačka s folklorními kořeny Kristýna Daňhelová. A splní si tak jeden z velkých hereckých snů.

„Týden před tím, než mi volal umělecký šéf Lukáš Kopecký, jestli bych si nechtěla zahrát Máří Magdalenu, jsem si doma k úklidu znovu pouštěla hudbu z Ježíše a v duchu si posteskla, že se mi to dílo tak nějak vyhnulo. A pak se rozezvonil telefon. Čím jsem starší a cyničtější, tím míň se dojímám, ale tohle jsem poctivě a šťastně oplakala,“ svěřila se mladá herečka.

Kristýna Daňhelová je úspěšnou muzikálovou herečkou a zpěvačkou. V poslední době nastudovala například titulní roli v inscenaci Jana Eyrová nebo Kit Delucu v Pretty Woman v Městském divadle Brno, v Hudebním divadle Karlín v Praze účinkuje v autorské inscenaci Legenda jménem Holmes z pera Ondřeje Gregora Brzobohatého po boku Vojty Dyka.

V září si zazpívala na koncertě s názvem Zdeněk Metra u klavíru s Michaelem Kocábem. Je taky jednou z protagonistek oceňované desky Folk Swings uskupení B-Side Band Vojty Dyka, kde zpívá duet například s Jaroslavem Samsonem Lenkem.

Nezkušenost autorů přinesla mimořádné dílo. Tak trochu omylem



Hudebnímu skladateli Andrew Lloyd Webberovi bylo 21 a textaři Timu Riceovi 25 let, když stvořili svůj nejslavnější muzikál Jesus Christ Superstar. V dopise, který poslal uherskohradišťským divadelníkům, na to upozornil autor českého libreta Michael Prostějovský.



„Skutečnost, že Webber složil Jesus Christ Superstar ve svých jednadvaceti letech, je jednoznačným důkazem, že šlo o geniálního kluka. V té době mu ale chyběla praxe a větší míra teoretických znalostí. Jinak by nezkomponoval postavu Kaifáše tak, jak ji napsal, tedy přes dva hlasové obory. Obsazení této postavy je dodnes ve všech divadlech tvrdým oříškem,“ upozorňuje Michael Prostějovský.



„Tvrdý oříšek“ v roli Kaifáše rozlouskne ve Slováckém divadle Pavel Hromádka.



Webber a Lloyd spolu napsali ještě další tři muzikály: The Likes od Us, Josef a jeho kouzelný plášť a Evita. Oba získali významná ocenění: Oskar, Emmy, Tony, Grammy.



V roce 1994 udělila britská královna Alžběta II. Timu Riceovi titul sir Timothy. Andrewa Lloyd Webbera královna uvedla do šlechtického stavu už o dva roky dříve a v roce 1997 mu udělila doživotní titul lord Lloyd Webber ze Sydmontonu.

Autor: Jakub Jankovský