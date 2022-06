Jak jste si svůj narozeninový den užila?

Už od jeho začátku jsem měla radost, protože mi konečně přišla červená srdíčka, na která jsem čekala, a pak jsem ještě stihla chvilku navlíkat. Vyšlo mi vlastně všechno, co jsem chtěla. Dokonce i texty, kterých jsem se bála, mi šly samy. A hlavně, prožila jsem jednu z nejlepších premiér, jaké kdy byly, protože přišli přátelé, partneři, lidi hezky reagovali, na jevišti to šlo samo a s kolegy jsme si říkali, že je to nejlepší oslava, jakou jsme si mohli přát. Bylo to neuvěřitelné. Těch oslav mě čeká do léta ještě víc.