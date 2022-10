Všímáte si, že vás lidé vnímají skrz vaše růžové vlasy? Kdybych to bývala věděla, že se sama sobě pomstím růžovou barvou, tak bych do toho asi nešla. (smích) Ale už jsem s tím ztotožněná. Koneckonců žijeme v neuvěřitelně rychlé době a mít něco signifikantního a rychlého k rozpoznání je docela důležité.

Vydala jste novou kuchařku s názvem Famózní! Od babičky, se kterou by se podle vás měli lidé vrátit do dětství. Co vám se jako první vybaví, když se řekne dětství?

Babička. Měly jsme spolu velice blízký vztah, řekla bych, že nějakou dobu možná ještě bližší než s maminkou. Ale to nic nemění na věci, že jsem milovala i maminku, jen s tou babičkou jsem toho daleko víc zažila. Byla neuvěřitelná vypravěčka, laskavá paní, a ta vůně jejího klína s mísou kynutého těsta mě provází celý život.

Byla to ona, která vás učila péct?

Musím říct, že jsem měla velké štěstí v tom, že jsem nebyla nikdy k ničemu tlačená. To, že peču celý život, byl přirozený vývoj. Až na tatínka, který rozhodl, že cukrařinu budu dělat proto, že to je reálné k žití. V prvopočátku jsem to úplně dělat nechtěla, ale přerostlo to do fáze, že jsem si to zamilovala.

Dnes jste ráda, že jste se na cukrařinu dala, nebo ne?

Jsem. Původně jsem chtěla být výtvarnicí, ale těch výtvarníků je dnes tolik. A když vidím, jak to ty školy plodí a potkávám je coby obsluhu v restauracích, jsem ráda, že mám to své řemeslo.

Jako jednu z kmoter knihy jste si vybrala Andreu Verešovou, která se přiznala, že zase tak často nepeče. Proč?

Nejsme kamarádky toho klasického typu, ale vzájemně se stíháme na Instagramu a mně udělalo moc dobře, že Andrejka skutečně peče, i když třeba ne tak často. To bylo úplně jasné, že si ji pozvu, peče se mnou. (smích)

Nějakou dobu jste působila ve Francii, neuvažovala jste o tom, že byste se tam vrátila?

Ve Francii jsem studovala, párkrát jsem tam byla na delším pobytu, ale nikdy jsem o tom neuvažovala. Jsem ráda v Čechách.

Co vás ještě do konce roku čeká?

Mám napilno. Na Vánoce budu zase péct ve velkém. A mám před sebou šňůru autogramiád, protože já ty svoje cukroušky musím vidět naživo.