Jedna z největších a nejznámějších českých hereček Jiřina Bohdalová oslavila letos v květnu už devadesátku, divadelních prken se ale nevzdává a stále hraje. V Divadle Na Jezerce ji můžete vidět ve hře Gin Game, kde exceluje po boku Milana Kňažka.

Její kariéra je přitom neuvěřitelná. Svůj filmový debut zažila už před druhou světovou válkou v roce 1937 v němém filmu Pižla a Žižla na cestách, kdy jí bylo šest let. Divadelní kariéru začínala po boku Jana Wericha v Divadle ABC.

„Bohdalka“ excelovala v mnoha filmech, divadelních rolích, zábavných pořadech i dabingu. A každý si jistě vzpomene na její nezapomenutelný hlas z večerníčkovských pohádek, ať už jde o Rákosníčka, Broučky nebo Křemílka a Vochomůrku z Pohádek z mechu a kapradí.

Miroslav Donutil (70)

Jeden z nejpopulárnějších českých herců Miroslav Donutil oslavil letos v únoru sedmdesátku. Do penze se ale ještě nechystá. V současnosti herec, bavič a vypravěč cestuje po celé republice se svou one-man-show nazvanou Na kus řeči, kdy diváky baví skvělými historkami, novými příběhy a zážitky a vtipnými komentáři s osobitým humorem.

Nezapomenutelné jsou také jeho role ať už ve filmu, nebo na divadelních prknech. Od dob studií spolupracoval s brněnským divadlem Husa na provázku, kde byl v angažmá až do roku 1990 a mnoho historek z jeho vyprávění se vztahuje právě do této doby. Poté působil v Národním divadle, kde ztvárnil mnohé nezapomenutelné role například v Shakespearových hrách.

Bohatá je i jeho filmová kariéra, stačí vzpomenout na Baladu pro banditu, Pelíšky, Tankový prapor, Černé barony nebo Nudu v Brně.

Karel Šíp (76)

Moderátor, herec, textař, hudebník, bavič a humorista Karel Šíp se narodil krátce po skončení druhé světové války – 1. června 1945. Diváci jej mohou vidět v talkshow Všechnopárty, kterou v České televizi moderuje od roku 2005. Po České republice pak jezdí s pořadem Minipárty.

Do podvědomí diváků se přitom tento absolvent Střední průmyslové školy filmové v Čimelicích dostal už v 70. letech minulého století, a to v pravidelném televizním pořadu Hitšaráda, který moderoval s hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlířem. Na tento pořad pak navázala úspěšná Galasuperšou.

Napsal také spoustu písňových textů, například pro Karla Gotta, Petru Janů, Hanu Zagorovou, Václava Neckáře a další.

Pavel Rychetský (78)

Právník Pavel Rychetský je už osmnáct let předsedou Ústavního soudu České republiky. Do vrcholné funkce v justici byl poprvé jmenován v srpnu 2003 a opětovně o deset let později. I když před lety avizoval, že se chystá do penze, později svůj názor změnil a uvedl, že dokončí i druhý mandát, který vyprší v roce 2023.

Po sametové revoluci byl místopředsedou vlády, dlouholetým senátorem za Strakonicko nebo předsedou ústavněprávního výboru Senátu. Loni ho Senát navrhl prezidentu republiky na udělení státního vyznamenání – Řádu Tomáše Gariggua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Letos v únoru ovšem Kancelář prezidenta republiky oznámila, že vyznamenán nebude, jelikož prezident nepodepsal příslušný dekret. Důvodem bylo zřejmě rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil část zákona o volbách.

Zdeněk Rinth (70)

Firma Kara, specializující se na kožené a kožešinové výrobky, byla dlouhá léta jedničkou na českém trhu. Zdeněk Rinth v ní pracoval takřka padesát let – v roce 1973 nastoupil jako praktikant do dílny, aby pak v roce 1990 založil vlastní firmu a slavnou značku Kara koupil. Jenže mu chyběli následovníci, před pár lety mu zemřela žena a on zůstal sám a začal bilancovat, co dál…

„Rozhodl jsem se nakonec Karu prodat. V roce 2018 ji koupila jiná velká oděvní značka. Co budu dělat dál, říkal jsem si, pořád jsem měl chuť podnikat. A tak jsem v roce 2019 na popud své kolegyně založil firmu Zampi,“ řekl Deníku Zdeněk Rinth.

V bezmála sedmdesáti letech se tak vrhl do zcela jiného oboru a začal nabízet on-line služby pro domácí mazlíčky a jejich majitele, jako jsou pojištění, seznamy veterinářů, útulků či záchranných stanic.

Do jeho srdcové firmy, tedy Kary, se ale znovu vrátil. Když se společnost pod novými vlastníky ocitla před krachem, rozhodl se ji zachránit. Obnovil výrobu, otevírají se nové prodejny, e-shop a znovu zde chystají nové módní kolekce.

Eva Jiřičná (82)

Světoznámá architektka a designérka Eva Jiřičná se narodila před 82 lety ve Zlíně. Dnes má dva architektonické ateliéry – jeden v Londýně a druhý spolu s architektem Petrem Vágnerem v Praze. Dlouhá léta žila v zahraničí, protože když v srpnu 1968 odjela na stáž do Londýna, zabránily jí československé úřady po sovětské okupaci v návratu do země.

Proslavila se coby návrhářka mnoha známých obchodů a butiků v Londýně nebo v New Yorku. Byla také předsedkyní mezinárodní poroty, která měla vybrat projekt stavby nové Národní knihovny v Praze na Letné.

Aktuálně s Petrem Vágnerem pracují například na projektu Centrum Nového Žižkova v Praze 3, kde původně navrhli až 100 metrů vysoké rozvlněné věže. To se ovšem nelíbilo organizaci na ochranu světového kulturního dědictví UNESCO, která požaduje výšku maximálně 54 metry. Architekti tedy musí projekt upravit.

Eva Jiřičná navrhla také dvě ze čtyř bytových věž zvaných Diamanty Karlín, které jsou součástí nového projektu Rohan City na rozhraní Karlína a Libně v Praze, kde začala vyrůstat nová obytná čtvrť.

Stanislav Křeček (83)

Dlouholetý poslanec za ČSSD a předseda Sdružení nájemníků ČR Stanislav Křeček byl loni v únoru v jeho 81 letech zvolen na návrh prezidenta republiky Miloše Zemana do funkce ombudsmana, tedy veřejného ochránce lidských práv. Vystudovaný právník, ale také geolog a výtvarník, předtím působil šest let coby zástupce tehdejší ombudsmanky Anny Šabatové.

Ve své funkci má na starosti řešení podnětů od občanů, kteří si stěžují na postup úřadů nebo státních institucí, diskriminaci nebo špatné zacházení například v léčebnách dlouhodobě nemocných, věznicích či dětských domovech. Úřad sídlí v Brně a obrátit se na něj může kterýkoliv občan.

Jan Pirk (73)

Kardiochirug Jan Pirk patří ve svém oboru ke světové špičce. Během své kariéry provedl více než sedm tisíc úspěšných operací srdce a přes tři stovky transplantací.

Dlouhá léta byl přednostou kardiocentra pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), letos z funkce odešel, dál ale zůstává aktivním kardiochirurgem, vyučuje mladé mediky a je členem kolegia ředitele IKEM.

Známý je také coby aktivní sportovec, absolvoval spoustu běžeckých závodů na silnici i na běžkách. Absolvoval také několik maratonů, jeho osobní rekord je 3 hodiny a 14 minut. Kromě toho sbírá Velorexy.

Petr Janda (79)

Rocker, skladatel a frontman legendární kapely Olympic Petr Janda ani na prahu osmdesátky nehodlá pověsit kytaru na hřebík. Má mladou ženu a dvě malé dcery, každý den cvičí na kytaru a stále hraje jeho oblíbený tenis. S kolegy z Olympicu objíždí republiku a na koncertech propaguje novou desku nazvanou Kaťata, která vyšla loni na podzim.

Petr Janda totiž během první vlny koronaviru, kdy se kvůli protipandemickým opatřením nedaly pořádat koncerty, nezahálel a napsal písně na nové album. Spolu s ostatními členy kapely navíc uspořádal konkurz na nového klávesáka. Tím se stal Pavel Březina, který se výrazně projevuje hned v titulní písni nového alba.

Olympicu sice táhne na šedesátku, ale stále plní hlediště a přivádí posluchače do varu.

Jindřich Štreit (75)

Světově uznávaný dokumentární fotograf Jindřich Štreit oslavil začátkem září 75. narozeniny. Známý je díky dokumentování života na venkově a jeho obyvatel, věnoval se například tématice zemědělství nebo těžké práci v továrnách (knihy Ocelový svět, Vítkovice, Lidé třineckých železáren).

V poslední době se zaměřuje na sociální témata o handicapovaných, drogově závislých, starých lidech, bezdomovcích nebo vězních.

Hodně se věnuje také sakrálním tématům. Kromě toho je stále aktivním pedagogem, přednáší na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a věnuje se publikační činnosti.

Za své fotografie a snímky získal řadu významných ocenění. V roce 2006 mu prezident Václav Klaus udělil státní vyznamenání – medaili Za zásluhy.