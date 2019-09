28. ročník Pochodu Blanským lesem

Českokrumlovsko - Pojďte s námi do přírody! lákají zdatné turisty pracovníci Správy CHKO Blanský les. Sraz je v sobotu 27. dubna v 9 hodin před vlakovým nádražím v Českém Krumlově. Trasa pochodu povede z památkové rezervace Vodice kolem přírodní rezervace Jaronínská bučina na Jaronín, České Chalupy, Brloh, přírodní památku Šimečkova stráň a kolem potoka přes Hamry a Křemži do Holubova. Délka trasy je 19 km. Vlak z Holubova na Český Krumlov odjíždí ve 14:52, 16:38 a 18:38, na České Budějovice ve 13:18, 15:12 a 17:18. Pojďte s námi do přírody!