Albánie, kráska s pochybnou pověstí

Vyšší Brod - Cestovatelské promítání "Albánie, evropská kráska s pochybnou pověstí", se koná v zasedací místnosti vyšebrodského městského úřadu ve středu od 18 hodin.

Malá zemička na Balkáně, o které si mnoho lidí ze západní Evropy myslí, že leží kdesi v Asii. A do nedávna to tam tak vypadalo - chudá horská políčka, pastevci s kalašnikovem na rameni, ochranné kuly proti krevní mstě... Albánie se však klopotně vyvíjí a co bylo pravdou před deseti lety, dnes už tak docela neplatí. Pojďme navštívit s Petrem 'Kosákem' Srpem obyvatele rozeklaných hor, středomořského pobřeží i historických měst, chráněných UNESCO, v jedné z nejchudších zemí Evropy na její cestě ke kapitalismu a prosperitě.