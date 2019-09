Camino na kolečkách - dokument o pouti na vozíku

Český Krumlov - V pátek můžete zajít do klášterní zahrady do letního kina na promítání dokumentárního filmu Camino na kolečkách. Honza Dušek putuje na vozíku 640 km Španělskem do Santiaga de Compostela.

Od 21.30 hodin, vstupné zdarma.

Pitný režim a dobroty zajišťuje Adéla Fenclová z kavárny U spokojené matky. V případě absolutní nepřízně počasí se akce přesune do refektáře bývalého kláštera minoritů.