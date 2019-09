Cestopisná beseda o Severní Koreji

Kaplice - KIC Kaplice vás srdečně zve na cestopisnou besedu s promítáním "ON THE ROAD SEVERNÍ KOREA" do místního kino sálu ve čtvrtek 17. ledna 2019 od 17 hod. Přednáška o Severní Koreji, tedy o zemi, kterou zná téměř každý, přesto se do ní vydává jem malý zlomek cestovaetelů. Jak to vypadá v KLDR okem plzeňského cestovatele Vladimíra Váchala, si můžete přijít poslechnout na jeho přednásku, která nás povede trasou jeho týdenní cesty, po zemi o níž slyšíme "jen tu a tam z televize". Na další pobyt se mu už neodařilo získat oprávnění.

Co všechno viděl nebo spíš mu bylo ukázáno, můžete vidět na spoustě fotografií, které pořídil v květnu roku 2016., vstupné 60 korun.