Větřní – Přispět na dobrou věc a zároveň přivítat jaro můžete dnes na výstavě Jarní inspirace, která se koná od 10 do 18 hodin v prostorách Městské knihovny ve Větřní. Své výrobky tam předvedou, a k prodeji nabídnou, pracovníci chráněné dílny Nazaret z Borovan.

Až do poloviny dubna si můžete do knihovny ve Větřní přijít prohlédnout také

výtvarné práce dětí zdejší základní školy.