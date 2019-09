Český Krumlov – Co ukáže naše oční duhovka aneb co lze irisdiagnostikou zjistit? Praktická přednáška o iridiologii a alternativní medicíně. Co se dá vyčíst z duhovky oka a jak můžeme ovlivnit naše zdraví. Dozvíte se to na přednáška, která se koná v pátek ve studiu Kouzelné bylinky v Bylinkové ul. 269 od 18 hodin. Přihlásit se můžete na emial: michaela.markovicova@online.de nebo na tel. 721 534 974, vstupné 100 korun.