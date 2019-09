Deskové hry v Drunken Coffee v Dlouhé

Český Krumlov - Na večer s deskovými hrami můžete zajít v úterý 5. února do Drunken Coffee v Dlouhé 95 v Českém Krumlově od 18 do 22 hodin. Čeká vás večer plný hraní deskových her, kterým Vás provede ostřílený hráč. Vezměte partu kamarádů, zarezervujte si stůl a přijďte si v průběhu večera zahrát jednu z deskovek v kavárně. A pokud sami vlastníte hru, kterou chcete předvést ostatním, tak jí určitě vezměte s sebou. Začíná se v šest hodin, ale dorazit můžete kdykoliv během večera.