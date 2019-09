Dny evropského dědictví v Českém Krumlově

Český Krumlov -

Město Český Krumlov každoročně připravuje bohatý program, kterým se připojuje k celoevropské kulturní akci Dny evropského dědictví. Zájemci o historii tak mají možnost navštívit některé běžně nepřístupné památky a seznámit se s procesy jejich záchrany a obnovy. V doprovodných odborných výkladech se návštěvníci dozví také mnoho zajímavého ze stavební historie i ze soudobých poznatků.

Termín: 6. - 15. 9. 2019

PŘEDNÁŠKY A EXKURZE

STAVEBNÍ PROMĚNY VELKÉHO AMBITU MINORITŮ (Termín Od - Do 07.09.2019 (So) 10:00 - 11:30)

Komentovaná prohlídka kurátora Jiřího Blocha věnovaná stavebním proměnám křížové chodby bývalého minoritského kláštera a doplněná dataprojekcí z průběhu rekonstrukce.

Omezená kapacita, možnost rezervace v Návštěvnickém centru.

Místo konání: Křížová chodba bývalého minoritského kláštera, Český Krumlov

CÍRKEVNÍ TROJÚHELNÍK POD KLETÍ – BOLETICE, CHVALŠINY, KÁJOV (Termín Od - Do 07.09.2019 (So) 12:30 - 17:30)

Výjimečná exkurze za nejkrásnějšími gotickými kostely u Českého Krumlova a seznámení s jejich stavební historií a výzdobou. Provází Jarmila Hansová a Jiří Bloch.

Odjezd autobusem ze zastávky Špičák (sraz ve 12.30 hod. na Klášterním dvoře),

vstup i jízdenka na autobus zdarma, omezená kapacita autobusu, možný přesun vlastním vozidlem, možnost rezervace v Návštěvnickém centru.

Místo konání: Boletice, Chvalšiny, Kájov, Českokrumlovsko

KŘÍŽOVÁ CESTA NA SV. HOSTÝNĚ – II. ORIGINÁL (Termín Od - Do 07.09.2019 (So) 16:00)

Komentovaná prohlídka výstavy, provází restaurátor Vojtěch Pařík a jeho manželka, akademická sochařka a vynikající šperkařka Passionaria Parik.

Místo konání: Poutní areál na Křížové hoře, Český Krumlov

NÁMĚSTÍ SVORNOSTI ČP. 2 (Termín Od - Do 08.09.2019 (Ne) 13:00 - 14:30)

Prohlídka významného měšťanského domu u radnice spojená s dokumentací jeho stavebních proměn. Provází Jiří Bloch.

Místo konání: Náměstí Svornosti čp. 2, Náměstí Svornosti čp. 2, Český Krumlov, Český Krumlov

PO STOPÁCH STŘEDOVĚKÉHO OPEVNĚNÍ ČESKÉHO KRUMLOVA (Termín Od - Do 09.09.2019 (Po) 18:00)

Společná procházka městem s výkladem Mgr. Martina Jakaba. Sraz na nádvoří Prelatury. Pořadatelem akce je Městská knihovna v Českém Krumlově.

Místo konání: Nádvoří Prelatury, Horní 155, Český Krumlov

VIZUALIZACE ZANIKLÝCH OBCÍ NA ŠUMAVĚ A V NOVOHRADSKÝCH HORÁCH (Termín Od - Do 10.09.2019 (Út) 18:00)

Představení webového portálu, který mapuje 280 zaniklých míst a obcí včetně GPS souřadnic, historických pohledů, fotografií i 3D modelů vybraných lokalit. Přednáší: Libor Dostálek, Ústav aplikované informatiky Přírodovědecké fakulty JU a Petr Hudičák, kurátor Musea Fotoateliér Seidel

Rezervace míst: www.seidel.cz, info@seidel.cz nebo na tel.: 736 503 871. Vstupné na přednášku: plné: 50 Kč, snížené: 30 Kč

Místo konání: Museum Fotoateliér Seidel, Linecká 272, Český Krumlov

SCHWARZENBERKOVÉ A MINORITSKÝ KLÁŠTER (Termín Od - Do 14.09.2019 (So) 10:00 - 13:00)

Přednáškový cyklus v rámci 300. výročí příchodu Schwarzenbergů na Krumlov (1719–2019).

Pořádají Kláštery Český Krumlov ve spolupráci s městem Český Krumlov, Národním památkovým ústavem a Schwarzenberskou granátnickou gardou.

10.00 hod., Hana Blochová, Černé madony ve středověké křesťanské symbolice (slovo, zpěv, gotická harfa)

11.00 hod., Markéta Králová, Jak se žilo a slavilo v Českém Krumlově v době barokní

12.00 hod., Martin Neudörfl, Schwarzenberská granátnická garda a krumlovské kláštery

Vstup zdarma, omezená kapacita, možnost rezervace v Návštěvnickém centru.

Místo konání: Křížová chodba bývalého minoritského kláštera, Český Krumlov

AKCE A EXPOZICE

KUPECKÁ OSADA KRUMBENOWE – VELETRH PRAVĚKÉ A STŘEDOVĚKÉ KULTURY (Termín Od - Do 07.09.2019 - 08.09.2019 (So-Ne))

Kulturní naučně-zábavný program pro nejširší veřejnost připomene klíčovou historickou roli regionu jako významné křižovatky obchodních cest v pravěku a středověku. Akci pořádá Regionální muzeum v Českém Krumlově.

Místo konání: Pivovarská zahrada, Nové město, Český Krumlov

REGIONÁLNÍ MUZEUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ (Termín Od - Do 07.09.2019 - 08.09.2019 (So-Ne) 09:00 - 12:00 07.09.2019 - 08.09.2019 (So-Ne) 12:30 - 17:00)

V rámci Dnů evropského dědictví ve dnech 7. a 8. září vstup do expozic zdarma.

Výstavy: Indiáni – když historie ožívá, Zámecký park v Červeném Dvoře, stálá expozice: keramický model Českého Krumlova, Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století, Barokní jezuitská lékárna.

Místo konání: Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152, Český Krumlov

HOŘICKÉ PAŠIJE V PRELATUŘE (Termín Od - Do 07.09.2019 (So) 20:00)

Večerní představení divadelního souboru z Hořic na Šumavě. Akce probíhá v rámci oslav 140. výročí vzniku Městské knihovny v Českém Krumlově.

Místo konání: Nádvoří Prelatury, Horní 155, Český Krumlov

SYNAGOGA ČESKÝ KRUMLOV (Termín Od - Do 07.09.2019 - 08.09.2019 (So-Ne) 10:00 - 18:00)

V rámci Dnů evropského dědictví ve dnech 7. a 8. září vstup do expozic zdarma.

Výstava fotografií Karla Cudlína – Side effect, Stálá expozice židovské komunity Českokrumlovska.

Místo konání: Synagoga Český Krumlov, Za Soudem 282, Český Krumlov

POUTNÍ AREÁL NA KŘÍŽOVÉ HOŘE NAD ČESKÝM KRUMLOVEM (Termín Od - Do 06.09.2019 - 08.09.2019 (Pá-Ne) 10:00 - 18:00)

Areál otevřen pro veřejnost, v rámci Dnů evropského dědictví mimořádně zpřístupněn sklep pod poustevnou. Vystaven nově odlitý zvon, který bude 14. 9. vysvěcen a vyzvednut do zvonice.

Místo konání: Poutní areál na Křížové hoře, Český Krumlov

SLAVNOSTNÍ MŠE A VYSVĚCENÍ ZVONU (Termín Od - Do 14.09.2019 (So) 15:00)

Slavnostní zpívaná mše v latinském jazyce u příležitosti svátku Povýšení sv. Kříže. Zpívá Gregoriánská schola sv. Anny pod vedením sbormistra Jiřího Balka. Před mší bude vysvěcen nově odlitý zvon, který po mši poprvé po 77 letech rozezní kapli a okolí.

Místo konání: Poutní areál na Křížové hoře, Český Krumlov

ŘEMESLA NA KLÁŠTERNÍM DVOŘE (Termín Od - Do 14.09.2019 (So) 10:00 - 18:00)

Drobný klášterní jarmark, otevřené řemeslné dílny i doprovodný program pro malé i velké! Získejte dovednosti hrnčíře, brašnáře, sedláře, kováře, valchářky a sklářky a vytvořte si společně s vašimi dětmi tradiční řemeslný výrobek. Klášterní řemeslníci mají pro vás k zakoupení i výrobky ze svých dílen. Platidlo Klášterní mince, směnný kurz: 1 mince = 10 Kč

Projekt Řemesla na Klášterním dvoře III č. 428-01-162-19 se koná za podpory Jihočeského kraje.

Místo konání: Klášterní dvůr, Řemeslná ulička, Český Krumlov

DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ ČESKÝ KRUMLOV (Termín Od - Do 14.09.2019 (So) 17:00)

Vystoupení orchestru pod vedení Pavla Havlíka.

Místo konání: Klášterní dvůr, Řemeslná ulička, Český Krumlov

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK ČESKÝ KRUMLOV (Termín Od - Do 14.09.2019 - 15.09.2019 (So-Ne) 10:00 - 16:00)

Zpřístupněn objekt Paraplíčka (zahradního muzea) v areálu zásobního zahradnictví a letohrádek Bellarie v Horní zahradě.

Místo konání: Letohrádek Bellarie a Paraplíčko, Český Krumlov

DIVADELNÍ PROHLÍDKY FOTOATELIÉRU SEIDEL (Termín Od - Do 15.09.2019 (Ne) 14:00 15.09.2019 (Ne) 15:30)

Přijměte pozvání od pana Seidela do jeho fotoateliéru, kde se setkáte se samotným fotografem, jeho rodinou, ústnatou služebnou a na vlastní kůži prožijete nostalgickou dobu, kdy před 100 lety v ateliéru fotografoval tento legendární mistr. V Seidelově uměleckém závodu nebude nouze ani o drobná překvapení či legrácky, dobrá nálada zaručena!

Rezervace míst: www.seidel.cz, info@seidel.cz nebo na tel.: 736 503 871.

Vstupné na prohlídku: plné: 120 Kč, snížené: 80 Kč, rodinné: 240 Kč

Místo konání: Museum Fotoateliér Seidel, Linecká 272, Český Krumlov

O Dnech evropského dědictví

Dny evropského dědictví přináší výjimečné až neopakovatelné příležitosti nahlédnout do běžně nepřístupných míst významných památek i seznámit se s procesy jejich záchrany a obnovy. V doprovodných odborných výkladech se návštěvníci dozví také mnoho zajímavého ze stavební historie i ze soudobých poznatků.

Cílem EHD je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991, a to vždy v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Dny evropského dědictví v České republice mají podporu vrcholných vládních činitelů a orgánů. Ta dává Dnům evropského dědictví v České republice patřičný význam a rozměr a vůči světu jasně signalizuje vztah nejvyšších autorit státu k našemu zděděnému kulturnímu odkazu. Od roku 2001 se součástí Národního zahájení EHD stalo i udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury ČR.