Dny pěstounství v Českém Krumlově

Český Krumlov - Paventia z.s. v galerii Městské knihovny v Českém Krumlově pořádá DNY PĚSTOUNSTVÍ – cílem akce je přiblížit široké veřejnosti téma náhradní rodinné péče.

Součástí dnů pěstounství bude výstava fotografií na téma „děti ve válce – válka na dětech“, kterou pro vás Paventia připravila ve spolupráci s UNICEF ČR a která bude doplněna besedou s výkonnou ředitelkou Pavlou Gomba v sobotu 23. března v 15:00 hodin (téma Unicef na rok 2019 je právě zmiňované téma „Válka na dětech a děti ve válce". Připravovaná výstava bude následně putovní po ČR, kdy mimo jiné bude zveřejněna i na premiéře filmu „Nabarvené ptáče“ pana režiséra Václava Marhoula). Součástí akce je putovní výstava „Jsem pěstoun“, ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje ve spolupráci s projektem MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ - fotografie pěstounů s jejich vyjádřením, co pro ně pěstounství znamená a jak ovlivňuje jejich život. Dále se můžete v rámci programu Dny pěstounství Paventia z.s. těšit na promítání filmů o pěstounství, besedy s pěstouny a poručníky, přehled současné literatury k problematice k nahlédnutí či vypůjčení v městské knihovně, doprovodný výtvarný program pro děti a další. V loňském roce v našem kraji našlo pěstounskou rodinu 26 dětí. Pro mnoho dalších se rodina stále hledá. Jedná se především o děti se specifickými potřebami, sourozence, děti školního věku a děti jiného etnika.

Více informací o náhradní rodinné péči naleznete na našich webových stránkách www.paventia.cz, nebo můžete organizaci navštívit od pondělí do pátka v době od 08:30 do 15:30 hodin v kanceláři Latrán 55, Český Krumlov.

Program:

Pátek 15.03.2019 v 16:00 hodin zahájení výstavy UNICEF na téma „děti ve válce a válka na dětech“ – ukončení výstavy 30.03.2018

Pátek 15.03.2019 v 16:00 hodin zahájení výstavy „Jsem pěstoun“, ukončení výstavy 22.03.2019

Sobota 16.03.2019 v 09:00 hodin zahájení „Dny pěstounství“, promítání filmů, besedy, zábavný program pro děti, ukončení v cca 17:00 hodin

23.03.2019 v 15:00 hodin – beseda s Pavlou GOMBA, výkonná ředitelka Unicef ČR