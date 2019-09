Dva úplně nazí muži v městském divadle

Český Krumlov - Městské divadlo Český Krumlov v neděli uvádí bláznivou komedii Sébastiena Thiéryho v provedení Divadla Mír z Ostravy o tom, co se stane, když se v posteli probudí dva úplně nazí muži. Aleš Krečmer, seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí ve své posteli vedle kolegy z práce a oba jsou úplně nazí. Jeden ani druhý nevědí, jak se do této situace dostali. Když je oba posléze objeví advokátova žena, Krečmer dělá vše možné i nemožné, aby své manželství zachránil. Když začne člověk pátrat ve svém nitru, může si být vždy jistý tím, co tam objeví? Komedie Dva úplně nazí muži, která je inspirována postupy absurdního divadla a úspěšně dobývá evropská jeviště, se na tuto otázku snaží nalézt odpověď!

Vstupné: 440 Kč