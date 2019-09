Fotoklub má vernisáž výstavy historických fotografií

Český Krumlov - V pondělí 7. ledna se ve večerních hodinách v Městském divadle sešli členové Fotoklubu Český Krumlov, aby připravili první letošní výstavu. Výstava je nejen první, co se pořadí týká, ale svým způsobem je zcela ojedinělou. Jedná se o výstavu z fotoateliéru Gottharda Zimmera, předchůdce Josefa Seidla.

Vernisáž výstavy z cyklu Historická fotografie Gottharda Zimmera proběhne v úterý 8. ledna v 18 hodin ve foyer Městského divadla Český Krumlov.

Gotthard Zimmer.

*24.4.1847 v Českých Žlebech

† 10.5.1886 v Českém Krumlově

Začátkem roku 1880 přišel Gotthard Zimmer do Volar a sám se označoval jako “fotograf z Vídně”. Po krátkém působení ve Volarech přišel do Českého Krumlova, kde si založil, dost možná, první stálý fotografický ateliér v širokém okolí v Linecké ulici čp. 64. Jednalo se o malý dřevěný domek, postavený v zahradě. Dnes stojí na tomto místě současná budova ateliéru Seidel. Přesnější představu o dispozicích ateliéru poskytují nejstarší ateliérové portréty, které poukazují na malé rozměry a jen málo variabilní vybavení. Vedle portrétů zaujímaly v jeho práci významné místo také fotografické pohledy ze Šumavy. Delirium tremens dohnalo Gotharda Zimmera v necelých 39 letech k sebevraždě a manželka Karolina byla nucena hledat pro osiřelý ateliér vhodného nástupce.

A tak se v Českém Krumlově objevuje po svých cestách na zkušené Josef Seidel a od 1. srpna 1886 nastupuje ve fotoateliéru jako nový obchodvedoucí. Fotografie pořízené po smrti Gottharda Zimmera nesou do roku 1888 ještě označení „G.Zimmer’sWtwe “. Tedy, že ateliér je ve vlastnictví vdovy. S velkou pravděpodobností je již autorem fotografií s touto vizitkou Josef Seidel, který v roce 1888 definitivně fotoateliér kupuje a přejmenovává na ateliér Seidel.

Také jméno Josefa Wolfa je spojeno s Zimmerovým ateliérem.

Po ukončení místního gymnázia se zde v letech 1881 - 1884 vyučil oboru. Poté se vydal po mocnářství na zkušenou a v roce 1891 se jako fotografický pomocník do Českého Krumlova opět vrátil. Bohužel “pozdě”, svého učitele již nezastihl a Zimmerovo fotoateliér nesl jiné jméno.