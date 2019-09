Frymburské slavnosti vypuknou už ve čtvrtek

Frymburk - Už je tu zase frymburská veselice. Veselice se spoustou novinek, ale i tradičních kusů.

Program:

ČTVRTEK 6.6. 2019

Divadlo, 19:00

Agentura Marcus Pavla Trávníčka přiveze do Frymburku podařený kus Vysoká hra. Kritici se různí ve svých recenzích, zda se jedná o detektivní komedii nebo komediální detektivku. V každém případě se ve hře točí velké peníze, velké tak, až se z nich točí hlava, lži téměř hradní, i na vraždu dojde. Sehraný tým vykuků se snaží zopakovat velkolepý podvod, který jim už několikrát vyšel. Obě však není zase tak hloupá a bezmocná, jak se zdá, a divák tudíž může očekávat nečekané rozuzlení. A nespadne-li divadlo, také se ho dočká. V hlavních rolích se představí Pavel Trávníček a Yvetta Blanarovičová, dále hrají Pavel Dytrt, Pavel Skřípal a Hana Tunová.

PÁTEK 7.6. 2019

Pivní stan na náměstí

18:00

Slavnostní zahájení starostou městyse Frymburk. Podvacáté. Proslýchá se, že frymburský starosta Oto Řezáč chce v počtu promluv při zahájení slavností překonat počet vánočních poselství královny Alžběty II. Ta už však promlouvala 67x a ne a ne přestat…

18:30-19:30

Zábavné pásmo z vystoupení žáků Základní školy a Mateřské školy ve Frymburku. Zatím jim ještě stačí jedno pódium, ale pro šesáky už se po mnoha letech musely otevřít dvě třídy a děti se rodí a rodí. Ještě založit kapelu, naučit se trochu žonglovat a brzy můžeme mít celé frymburské slavení z vlastních zdrojů.

20:00-22:00

Rolling Stones Revival Band Brno Stouni už se valí po D1 na Frymburk. Poctu legendám z patrně nesmrtelných Rolling Stones začala tahle brněnská parta skládat už v roce 1997. A o tom, že jim to šlape, svědčí nejen množství koncertů na domácích scénách, ale také výjezdy na zahraniční pódia a televizní vystoupení v České televizi, na Primě i na Nově. Už tedy chybí jen pozvání do TV Barrandov, třeba do pořadu Notování Jaromíra Soukupa.

22:00

Laserová show a něco, prostě za tmy

22:30-01:00

Second service band Druhé podání poprvé. Coververze kdekoho. Od bigbítu po dechovku a zase zpět. Od večera do rána.

SOBOTA 8.6. 2019

Farní zahrada

10:00-otevření zahrady

11:00

Kašpaři – kejkle nejen s balónky. Představení trvá zhruba 20 minut, je tedy důležité přijít včas. Přijdete-li o 10 minut později, uvidíte sotva polovinu a eventuální přídavek. Zdržíte-li se však ve frontě na turecký med 20 minut, neuvidíte už vůbec nic.

13:00

Divadlo na větvi se představí s pohádkou Kouzla skřítků. Objevitelská výprava dvou skřítčích kluků, Peříčka a Hadráska. A co se stane, když jednoho z nich unese obrovský rezavý kocour. Je to pohádka, tak to asi dopadne, ale stejně…

15:00

Kašpaři – obří bubliny a kejkle. Fakt, že obří. Mimo vystoupení se pak bude Kašpar Kuba věnovat dětem v rámci žonglérské dílny. Z dalších dílen je třeba zmínit Laboratoř na kolečkách – Život broučka a Život ve vodě. Kromě různých her spojených se všemožnou žouželí, zaměstnávajících jak mozek, tak tělo, zde bude k dispozici třeba také mikroskop napojený na počítač ke sledování klíšat přisátých i hostitele hledajících, much, komářích sosáků a podobně. Dřevěná lodní dílna – řezání, pilování a zatloukání hřebíků. Lékař v pohotovosti. Vlněná dílna – zpracování ovčí vlny a zhotovení zvoleného výrobku. Dále celý den malování na obličej (malování čerta na ze bylo zrušeno, protože na faře by to bylo nevhodné), v provozu bude fotokoutek Jiřiny Černocké a výtvarná dílna.

16:00

zavření zahrady

16:05

zavření předsedy vlády. Přímý přenos. Pokud by se to nestihlo, tak snad za rok.

Pivní stan na náměstí

13:00-15:30

Babouci Nejstarší jihočeská dechovka oslavila 150 let a rozhodně neztrácí dech. Spíš dech chytá. Druhý a další dechy. Kdo kdy hrál s Babouky, platil za poctivého muzikanta. A platí to dodnes.



16:00-18:30

Musikverein Vorderweissenbach Hornorakouská krojovaná dechovka. Už příjezd tohoto mnohočetného tělesa způsobuje ve Frymburku dopravní komplikace. Když v roce 1892 začínali, bylo jich šest. Dnes jejich nástup připomíná středně velkou demonstraci.

19:00-20:30

Václav Neckář V roce 1965 zazpíval Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě a už to bylo. Kromě zpěvu si zahrál i v mnoha filmech – také jeho železničář Miloš Hrma přinesl Menzelovým Ostře sledovaným vlakům Oskara. My te můžeme ve Frymburku ostře sledovat, jak mu to i po pětačtyřiceti letech spolupráce šlape na pódiu s Bacily.

21:00-22:30

Satisfucktion Metal, rock (přibližně tak) z Českých Budějovic. Dělili se o pódium s DOG EAT DOG, KISS a FAITH NO MORE, koncertovali v Holandsku a Anglii.

23:00-02:00

Variant Taneční orchestr interpretuje domácí i světové hity nepřetržitě od roku 1974. Na repertoáru má opravdu všechno od dechovek přes Jiřího Suchého, Ivana Hlase, Helenku Vondráčkovou až po Queeny a AC blesk DC. Návštěvníky opět bude s mikrofonem v ruce o aktuálním dění informovat Pepa Dirby Dirbák.