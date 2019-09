HrajeTo – noční koncert na Stezce korunami stromů

Lipno nad Vltavou - Fanda a Martin, originální harmonikářské duo z Českého Krumlova, které doprovází ti nejlepší bubeníci. Široký záběr hudebních stylů a překvapivá směs songů vám ukáže, že tahací harmonika má v muzice ještě stále své místo. Koncerty probíhají každé prázdninové úterý od 20:00 do 22:00 hodin a jsou v ceně vstupného na Stezku korunami stromů. Stezka je během koncertů otevřena až do 23:00, tobogán je v provozu do 20:00. Poslední jízda lanovkou zpět na parkoviště je ve 23:15.