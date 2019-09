Kaplice - Kaplické hrátky 2019 se konají v pátek a v sobotu ve Slovanském domě v Kaplici, pořádá je DDM Kaplice. Na co se můžete těšit? V pátek 3. května od 9 do 12 hodin vystoupí divadelní soubory, v sobotu 4. května se od 14 do 16 hodin konají vystoupení hudebních soubor. Moderuje Bohdana Majerová, vstupné dobrovolné.