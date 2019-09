Komentovaná vycházka Zámeckým parkem v Červeném Dvoře

Červený Dvůr - Jako doprovodný program výstavy Zámecký park v Červeném Dvoře, která je v Regionáním muzeu v Českém Krumlově k vidění do 29. 9., připravilo muzeum na 20. 6. komentovanou vycházku zámeckým parkem. Nepropásněte možnost nahlédnout do sálů v patře zámku a rozhlédnout se z verandy do parku. Interiéry i samotným zámeckým parkem vás provede tým odborníků Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Sraz účastníků je v 15:15 hod. na nádvoří zámku. Doprava na místo je individuální, možno využít autobusové spojení z Č. Krumlova, autobusového nádraží směr Chvalšiny, Červený Dvůr: odjezd 14:30, 14:44, 14:50 hod. Prohlídka je ZDARMA a je určena pro širokou veřejnost.