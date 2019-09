Kouzelný Krumlov 2019

Český Krumlov - Pohádkově krásné prostředí středověkého města a magie prvomájové noci - to jsou každoroční oslavy příchodu jara a měsíce lásky v Českém Krumlově. Společné zdobení a stavění máje, výroba doplňků s čarodějnickou tématikou či vystoupení dětských souborů postupně během dne střídá slavnostní zapálení vatry a společné opékání buřtů.

O slavnostním večeru nechybí čarodějnický rej, pálení čarodějnic či lampionový průvod. Na náměstí Svornosti nezapomeňte navštívit májový jarmark s tradičními řemeslnými výrobky.

Program:

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTA

► PROHLÍDKY PRO RODINY S DĚTMI

• 27. 4. (SO) - 10:00 hod

RENESANCE V KRUMLOVĚ ANEB SPĚCHEJ POMALU ZA TRUBAČEM A MEDVĚDEM

Dozvíme se nejen o životě na dvoře posledních Rožmberků, ale také, co je to freska, sgrafito, atika či prampouch a naučíme se je v terénu poznávat. Seznámíme se s prací kameníků a jejich kamenickými značkami. Český Krumlov ale není jen živou učebnicí architektury a historie. Na fasádách domů, sochách a sousoších, ale i třeba na patnících najdeme obrazy a tajemná znamení, která nás přivádějí k zajímavým příběhům. Stačí se jen pozorně dívat.

Sraz: na náměstí Svornosti před Infocentrem

• 27. 4. (SO) - 14:00 hod

OBJEVOVÁNÍ BAROKNÍ ZAHRADY ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV

Při prohlídce zámecké zahrady se necháme obklopit krásou květin, stromů, keřů i stavbami. Budeme objevovat pravidla a zákonitosti, podle kterých zahradní architekti v době baroka zahradu tvořili, kaskádovou fontánu s velkolepou sochařskou výzdobou se zamilovaným příběhem, letohrádek Bellaria s bohatě malovanými pohledy do zahrad, a hudební pavilon, který býval skrytý uprostřed habrového bludiště.

Sraz: před Zámeckou jízdárnou. Pro rodiče a děti od 8 let (programy NPÚ v rámci Mezinárodního dne památek a historických sídel). Délka programu: cca 90 minut. Rezervace a vstupenky od 1. 4. na www.ckrumlov.info/tickets nebo v Infocentru na nám. Svornosti - E: vstupenky@ckrumlov.info nebo T: +420 380 704 621

VSTUPNÉ: ZDARMA

► PROHLÍDKY MĚSTA S PRŮVODCEM (v češtině)

28. 4. (NE) - 14:00 hod

Sraz: na náměstí Svornosti před Infocentrem

Počet osob na prohlídku: 2 skupiny po 35 osobách

Délka prohlídky: cca 90 minut

Rezervace a vstupenky od 1. 4. na www.ckrumlov.info/tickets nebo v Infocentru na nám. Svornosti - E: vstupenky@ckrumlov.info nebo T: +420 380 704 621

VSTUPNÉ: ZDARMA

STUDENTSKÝ MAJÁLES - TÉMA: HISTORIE

V úterý 30. dubna od 10 do 13 hodin. I letos oslaví studenti gymnázia svůj svátek průvodem městem v kostýmech, tentokrát na téma HISTORIE. Majálesový průvod vyjde v 10.00 hodin od budovy gymnázia a projde po trase: Fialková – Chvalšinská – Budějovická brána – Latrán – I. zámecké nádvoří – zámecké schody – Lazebnický most – Dlouhá – Široká - Na louži – náměstí Svornosti – Pivovarské zahrady, kde proběhne prezentace jednotlivých tříd a jejich hudební vystoupení. Poté bude vyhlášen král a královna Majálesu pro rok 2019.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE V PIVOVARSKÝCH ZAHRADÁCH

V úterý 30. dubna.

► 11.00 - 13.00 ► STUDENTSKÝ MAJÁLES

Zakončení Majálesového průvodu a prezentace jednotlivých tříd a jejich hudební vystoupení. Poté bude vyhlášen král a královna Majálesu pro rok 2019.

Pořádá: Gymnázium Český Krumlov

► 14.00 – 19.00 ► DĚTSKÉ HRAVÉ ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE

Moderuje Petr Kronika.

Hry a atrakce pro děti, tvořivé dílny a výroba drobných doplňků s čarodějnickou tématikou, malování, čarodějnické líčení a další zábava.

► 14.00 – 19.00 ► KRUMLOVSKÝ VELETRH

Aktivní program a prezentace českokrumlovských neziskových institucí, souborů, spolků, akcí, festivalů, projektů, škol.

► 14:00 - 17:00 ► MUSEUM FOTOATELIÉR SEIDEL – FOTOKOUTEK

Pořiďte si májovou upomínku z Českého Krumlova v podobě originální fotografie od Musea Fotoateliér Seidel. Cena 50,- CZK/snímek.

► 15.00 – 16.30 ► VYSTOUPENÍ DĚTSKÝCH SOUBORŮ

V rámci odpoledního programu českokrumlovských dětských souborů se představí taneční soubory Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově (15.00 – 15.20), taneční soubor MONKEY KRUMLIS (15.25 – 15.40), taneční soubor SOMNAKUNI ČERCHEŇ pracující pod hlavičkou Komunitního centra Rovnost - KoCeRo (15.45 – 15.55) a folklórní soubor JITŘENKA (16.00 – 16.15).

► 16.30 – 17.00 ► SPOLEČNÉ ZDOBENÍ a STAVĚNÍ MÁJE

účinkuje Folklórní soubor Růže Český Krumlov

► 17.00 – 19.00 ► FESTIVAL ZUŠ

V rámci podvečerní části programu se představí soubory českokrumlovské Základní umělecké školy v Českém Krumlově: Krumzušband - swingový a taneční orchestr ZUŠ Český Krumlov, řídí Pavel Hlaváč, zpěv Michaela Moučková a Dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov, diriguje Pavel Havlík.

► 19.00 ► ZAPÁLENÍ VATRY A PÁLENÍ ČARODĚJNICE

► 20.00 - 22.00 ► ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA, speciální host CHARLIE McCOY (USA)

Koncert české špičkové bluegrassové kapely v čele s Robertem Křesťanem.

Druhou trávu charakterizují dva výrazné znaky - autorská a interpretační výjimečnost zpěváka, textaře a překladatele Roberta Křesťana a mimořádná instrumentální zdatnost ostatních členů skupiny. Jako jedna z mála českých kapel pravidelně každý rok absolvuje turné po Spojených státech amerických s velice příznivým ohlasem.

www.druhatrava.cz

Charlie McCoy je americký multiinstrumentalista, jeden z nejlepších a nejznámějších hráčů na foukací harmoniku v USA. V osmi letech začal hrát na foukací harmoniku, v patnácti založil vlastní kapelu, a v jednadvaceti měl pověst vyhledávaného a výborného studiového hráče. Několikrát také navštívil Českou republiku, a to většinou na pozvání členů skupiny Druhá tráva, se kterou také natočil živé album a hostoval na jejím albu.

Spolupořadatelem koncertu je Vlašský dvůr Český Krumlov s.r.o.

► 20.45 ► PŘÍCHOD LAMPIÓNOVÉHO PRŮVODU

► 20.30 – 23.00 ► TAJEMNÁ STEZKA KLÁŠTERNÍ ZAHRADOU

Letos se v rámci tajemné stezky klášterní zahradou můžete těšit na téma LOUTKOBRANÍ v podání oboru scénické tvorby SUPŠ sv. Anežky České. Součástí programu budou krátká loutková představení, projekce krátkého animovaného filmu či možnost vyrobit si vlastní originální loutku. Vychutnejte si zahrady i středověkou architekturu za svitu svící a užijte si tajemná zákoutí plná nejrůznějších překvapení!

Místo: Klášterní zahrada a bývalý klášter minoritů, začátek trasy u bočního vchodu do klášterní zahrady z ulice Nové město.

Vstup zdarma, vhodné pro rodiny s dětmi.

Akce probíhá ve spolupráci se SUPŠ sv. Anežky České.