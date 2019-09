Lakomá Barka, Voxel Nezmaři a další na Arpiďácké pohodičce

České Budějovice - Jste všichni srdečně zváni v neděli 9. června od 14.30 hod. na další ročník charitativního hudebního odpoledne Arpiďácká POHODIČKA. Přijďte zažít pohodové odpoledne před pódiem na trávě, dece, židli s vystoupením skvělých muzikantů.

Hrát Vám budou samozřejmě Nezmaři a tentokráte se přidají naši velcí kamarádi z kapely Pekař (Official site). Dále se můžete těšit na vystoupení českokrumlovské kapely Lakomá Barka a na koncert Voxel (Václav Lebeda), který vystoupí se svojí zbrusu novou a skvělou kapelou:-)

Mezi jednotlivými představeními můžete Vy a Vaše děti sledovat vystoupení Vojty Vrtka – Kejklířská pohádka, projít si zábavná stanoviště nebo pořídit westernovou fotku v našem fotokoutku. O pohoštění se postará svými dobrotami Michal HUGO Dosek.

Vstupné:

Děti do 6 let zdarma

Děti nad 6 let 50,- Kč

Studenti 100,- Kč

Dospělý 150,- Kč

Předprodej vstupenek: recepce centra ARPIDA a přímo na místě.

Přijďte si užít spoustu krásné muziky s letní atmosférou a podpořit nutnou rekonstrukci topného systému centra ARPIDA.