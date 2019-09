Letní program na Vítkově Hrádku

Vítkův Hrádek - Na hradě je v létě otevřeno denně od 10 do 17 hodin včetně víkendů i svátků, dospělí 70 korun, děti 35 korun.

Program:

ČERVENEC

29. červen (so) - Country kapela Šedivý struny, od 13 hodin

28.-30. červen - Netradiční průvodcovská služba Lojzy Ptáka, od 11 hodin

6. červenec (so) - 14. výročí otevření hradu, od 11 hodin. Celodenní program, country kapela Harley, šermíři, ve 14 hodin jízda krále na hrad, od 21 hodin vystoupení amatérského divadelního souboru z Hluboké nad Vltavou

2.-10. července - Netradiční průvodcovská služba Lojzy Ptáka, od 11 hodin

10. července - Led Zeppelin Revival, od 14 hodin

16. července - Akce "Letní úplněk", otevřeno do 24 hodin

15.-21. července - Netradiční průvodcovská služba Lojzy Ptáka, od 11 hodin

27. července - Kapela Harley z Kaplice, od 14 hodin

25.-28. července - Netradiční průvodcovská služba Lojzy Ptáka, od 11 hodin

SRPEN

2.-4. srpna - Netradiční průvodcovská služba Lojzy Ptáka, od 11 hodin

15. srpna - Akce "Letní úplněk", otevřeno do 24 hodin

14.-18. srpna - Netradiční průvodcovská služba Lojzy Ptáka, od 11 hodin

23.-25. srpna - Netradiční průvodcovská služba Lojzy Ptáka, od 11 hodin