LiStoVáNí na téma fake news

Velešín - Divadelní představení, které vychází z nové knihy „Nejlepší kniha o FAKE NEWS !!!“

Hrají: Jiří Ressler, Jan Brožek a jeden z autorů knihy PhDr. Miloš Gregor V rámci projektu LiStoVáNí uvidíte přibližně hodinové vystoupení, ve kterém je hlavním tématem problém tzv. fake news… Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! Ta zpráva byla, jak jistě víte, falešná, asi jako ta raketa mířící na Hawai. Média, politici, sociální sítě - ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta zahrnují? Jedná se o fenomén posledních let, nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit?

Středa 6. 3.2019 od 17 hodin v sále kina ve Velešíně Vstupné: děti do 15 let 50,- Kč, dospělí 80,- Kč Klubové uspořádání – stolová úprava ( rezervace na 380 331003 ).