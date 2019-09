MHF začíná velkolepě

Český Krumlov - Unikátní výpravné představení Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce v pátek 19. července a hned následující den v sobotu 20. července koncertní show desetinásobných držitelů prestižní ceny Grammy Take 6 – letošní 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov začne vskutku velkolepě!

„Zahajovací galavečer Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce vás prostřednictvím hudby, tance, sofistikovaného umění iluminace a dalších efektů přenese do doby, kdy francouzský dvůr žil honosnými barokními slavnostmi, v nichž panovník sám s oblibou účinkoval,“ zve Tomáš Hais, festivalový manažer komunikace. „Jedinečné představení u barokní fontány Zámecké zahrady českokrumlovského zámku si pravděpodobně nenechají ujít ani herci Zlata Adamovská a Petr Štěpánek, patroni festivalu, kteří mají v plánu i návštěvu následujícího sobotního koncertu Take 6 v Pivovarské zahradě. Proslulý americký vokální sextet vystoupí se Severočeskou filharmonií Teplice.“

Dříve než se v neděli vydáte na cestu domů, třeba opět přímým vlakem, jste zváni na dopolední komorní koncert Laudate Dominum – chvalozpěvy. Známá operní a muzikálová zpěvačka Tereza Mátlová se představí společně s Michaelou Káčerkovou, výraznou osobností mladé generace českých varhaníků, v klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie Bolestné v areálu bývalého minoritského kláštera v Českém Krumlově.

Zdržíte-li se v idylickém Českém Krumlově o pár dnů déle, můžete si intenzivní hudební zážitky zpestřit návštěvou festivalového Letního kina Kooperativy. V úterý 23. července se bude v Klášterní zahradě promítat dokument z MFF Jeden svět Papež František, muž, který drží slovo a ve čtvrtek 25. července je na programu česká kultovní komedie Kulový blesk. Vstup na všechny projekce je zdarma. A na závěr ještě jeden lákavý tip z doprovodného programu MHF Český Krumlov: Sobotní ranní relaxační cvičení za doprovodu harfy v Klášterní zahradě.

Vstupenky na všechny festivalové koncerty jsou v prodeji on-line na www.ticketstream.cz a www.festivalkrumlov.cz nebo v pobočkách společnosti Ticketstream po celé republice a Infocentru v Českém Krumlově.