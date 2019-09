Na kole kolem Horní Plané

Horní Planá - Fanoušci cyklistiky si v sobotu 4. května užijí svůj den. Od 10 hodin se na parkovišti u pláže v Horní Plané uskuteční oblíbená akce s názvem Na kole kolem. Opět nabídne tři krásné okruhy.

První trasa je připravena pro děti do 12 let a dlouhá je 9 kilometrů. Malí cyklisté se postupně podívají do Maňávky, Perneku a Hor.

Druhý okruh má 20 kilometrů a zahrnuje Maňávku, Hodňov, Otice, Polnou na Šumavě, Květušín a Olšinu.

Na své si přijdou i zkušení cyklisté, kteří se nebojí výzev. Organizátoři, tedy město Horní Planá - KIC, pro ně nachystali úsek dlouhý 70 kilometrů, v rámci něhož sportovci navštíví například Frymburk, Kovářov nebo Černou v Pošumaví.

Jelikož se jedná o okruhy, cyklisté se vždy vrátí zpátky do Horní Plané. Prezence se uskuteční v 10 hodin a start o čtvrt hodiny později. Na trasách budou občerstvovací zastávky.