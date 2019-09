Noční koncert na stezce: Ondřej Smeykal

Lipno nad Vltavou - Český výtvarník a muzikant Ondřej Smeykal, profesionální hráč a průkopník hry na australský domorodý nástroj didgeridoo a elektrodidgeridoo, hraje v úterý večer na Stezce korunami stromů.

V současnosti pořádá workshopy, přednášky a koncerty po celém světě. Takovéhle pozitivní vibrace na Stezce nikdy jindy nezažijete. Koncerty probíhají každé prázdninové úterý od 20:00 do 22:00 hodin a jsou v ceně vstupného na Stezku korunami stromů. Stezka je během koncertů otevřena až do 23:00, tobogán je v provozu do 20:00. Poslední jízda lanovkou zpět na parkoviště je ve 23:15.