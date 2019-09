Noční koncert na stezce: Thomband

Lipno nad Vltavou - Noční koncert na Stezce korunami stromů se koná v úterý od 20 do 22 hodin na lipenské Stezce korunami Stromů. Thomband (folk), to jsou dva výborní houslisté, kytarista s foukací harmonikou a repertoár pokladů českého folku, country i lidových písní. Pojďte si s nimi zazpívat do vzdušných pater naší věže. Koncerty probíhají každé prázdninové úterý od 20:00 do 22:00 hodin a jsou v ceně vstupného na Stezku korunami stromů. Stezka je během koncertů otevřena až do 23:00, tobogán je v provozu do 20:00. Poslední jízda lanovkou zpět na parkoviště je ve 23:15.