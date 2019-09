Pořešín láká na poznávací soutěž

Pořešín - Hrad Pořešín můžete navštívit po celé Velikonoce. „Máme připravenou novou poznávací soutěž,“ informoval Radek Kocanda, jednatel spolku Hrady na Malši. „Vystavíme středověké věci z hradu, které ještě nebyly nikde prezentovány. Třeba pečetidlo, náboj do hákovnice, který je zploštělý od nárazu do zdi, rolničku či kuli do píšťaly ta je menší než hákovnice.“ V sobotu čeká návštěvníky na hradě od 10 hodin celodenní program. Ochutnat mohou mazance, jarní gulášek či polévku. Od 13 hodin vypukne veliký kuličkový turnaj, také turnaj v ťukané o pořešínské meče a zvoneček. Mimochodem o Velikonocích budou na hradě opět vypuštěny ovce. Nebudou chybět komentované prohlídky hradu. „Dvakrát provedu zájemce hradem a ukážu jim i kousek druhé brány,“ říká Radek Kocanda