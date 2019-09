Pozvánka na 28. ročník MHF ČK

Český Krumlov - Další ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov už je skoro naplánovaný, konat se bude od 19. července do 10. srpna 2019.

"V současné době již v detailu korigujeme programu 28. ročníku," říká tisková mluvčí festivalu Kateřina Viktorová. "Při jeho zahájení se znovu vrátíme do zámecké zahrady. Návštěvníky zahajovacího večera pozveme 19. července 2019 na parter fontány, kde provedeme dobové výpravné představení, v němž jim přiblížíme dobu Ludvíka XIV., který miloval hudbu i tanec, realizoval mnohá hudebně taneční představení a sám v nich účinkoval. Scenérii doplníme i dobovým osvětlením, které dr. Slavko, kastelán krumlovského zámku, má k dispozici. Koncert nese pracovní název Hudba a balet pro Krále Slunce. Následovat bude zahradní slavnost. Na druhý festivalový koncert naše pozvání přijal světově proslulý soubor Take 6, jenž je 10 násobných držitelů prestižní ceny Grammy. Toto nezaměnitelné a nezkrotné vokální seskupení získalo zvláštní ocenění jako “nejčastěji nominovaná vokální skupina v historii Grammy” a jejich zvuk je skutečně unikátní: šest andělských a vybroušených hlasů ucelených v křišťálově čisté harmonii a synkopických rytmech, zdobených aranžích v kombinaci s funky a groove, které bublají až do opojného varu gospelu, jazzu, R&B a příchutě popu. Příběh Take 6 začal už v roce 1980 na Oakwood College v Huntsville v Alabamě. V roce 1987 skupina podepsala kontrakt s Warner Brothers a změnili název na Take 6. Stejnojmenné debutové album vydané v následujícím roce získalo 2 ocenění Grammy. Nahrávali nebo vystupovali s tak významnými osobnostmi jako Quincy Jones, Stevie Wonder, Ray Charles, Ella Fitzgerald a Whitney Houston. Soubor na MHF Český Krumlov vystoupí se symfonickým orchestrem. Ještě prozradím, že v programu příštího ročníku nebude samozřejmě chybět muzikál. Tentokrát jsme se rozhodli pro zajímavou konfrontaci “Broadway meets Broadway”, kdy na jednom večeru vedle sebe vystoupí jak sólisté z Brodwaye, které krumlovské festivalové publikum již velmi dobře zná, tak i čeští muzikáloví zpěváci. Do programové nabídky 28. ročníku se jistě promítne 30. výročí pádu železné opony, ale jak přesně bude večer k této příležitosti vypadat, to si necháme zatím pro sebe. Festival se vrátí do Barokního divadla, kde soubor Florea Theatrum předvede operu Terpsichore G. F. Händela, a návštěvníci se můžou těšit rovněž na nová festivalová koncertní prostředí. 28. ročník MHF potrvá od 19. 7. do 10. 8. 2019. Budeme se na vás těšit!"