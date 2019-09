Přehlídka českého filmu v kině Luna

Český Krumlov - Od 13. do 17. března můžete zajít do kina Luna na přehlídku Českého filmu.

Program:

Středa 13. března, 19.30:

Až přijde válka. Petr vede život na první pohled spořádaného evropského teenagera - žije s rodiči, má hezkou dívku, dostal se na vysokou. Jeho skutečný život je ale jinde - v čele domobrany Slovenskí Branci, čítající dvě stě mladých lidí, s oddíly po celém Slovensku. V horských lesích je nechává podřizovat drsným pravidlům, jež spíše než vojenský výcvik připomínají hru na diktaturu. Šéf domobrany věří, že jeho modelová organizace má budoucnost. Je odhodlaný uniformu jednou odložit a se svou vizí oslovit celou společnost - a stát se velkým politikem.

Čtvrtek 14. března, 17.30:

King Skate. Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy českého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.

Čtvrtek 14. března, 19.30:

Manželské etudy: Nová generace. Mirka a Kuba se seznámili na technoparty, narodila se jim dcera a rozhodli se vzít. Svatbou začíná sedm let štěstí, lásky i bolestivých pádů. Mladá dvojice čelí odvěkým výzvám, ale také lákadlům a záludnostem života v současném Česku. Přichází stěhování za město, druhé dítě, hypotéka, krize. Dokáže rodina společně překonat největší překážku? Pomocí časosběrné metody zachycuje Hana Třeštíková ve svém režijním debutu soukromá dramata strhujícím způsobem. Navazuje tak na dílo své matky Heleny, která tento populární formát proslavila.

Pátek 15. března, 17.30:

Na střeše. Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže jim v tom jejich drzý plán? Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně uniká a mladíka, který hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho třecích ploch, tragikomických situací, ale i překvapivých nápadů a řešení. Každý z nás totiž potřebuje, aby jej někdo potřeboval. A Song potřebuje kromě teplého oblečení a střechy na hlavou někoho, kdo mu bude důvěřovat. Lze však důvěřovat neznámému klukovi? Profesor Rypar se o to pokusí i za cenu, že musí sem tam slevit ze svých zásad a jeho střecha se musí trochu rozšířit. Ale dokáže Song tuto důvěru skutečně oplatit?

Pátek 15. března, 19.30:

Úhoři mají nabito. Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat. Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů. Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic netušící okolí. Žene je touha po adrenalinu a falešná představa, že jsou jako Robin Hood a jeho družina. Bohatým brát a chudým dávat. Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se octnou v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Kam až může vést lidská hloupost ve spojení s nešťastnou shodou okolností?!

Sobota 16. března, 15.30:

Mimi a Líza: Záhada vánočního světla. Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale obě se však umí dívat a společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo krátkých animovaných filmů pro malé děti a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček.

Sobota 16. března, 17.30:

Všechno bude. Typický outsider čtrnáctiletý Mára (Tomáš Mrvík) a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš (Jan František Uher) podniknou cestu za svobodou. Mára ukradne auto a svými průšvihy ohromí i mladou stopařku (Eliška Křenková). Všichni jsou na útěku, na dobrodružné cestě, užívají si náhlou svobodu, kterou už možná nikdy nezažijí. Až do okamžiku, kdy Máru chytne policie. Vyslýchá ho policistka (Lenka Vlasáková) s policistou (Martin Pechlát) a my spolu s nimi váháme, co je realita a co smyšlený chlapecký svět, někdy je těžké rozlišit pravou skutečnost od té vyfantazírované…

Sobota 16. března, 19.30:

Skleněný pokoj. Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům. Mistrovské dílo modernistické architektury z betonu a oceli je dílem slavného architekta von Abta. Středobodem domu je „Skleněný pokoj“. Von Abt tuto jedinečnou stavbu navrhl pro bohatého podnikatele Viktora Landauera, jeho ženu Liesel a jejich rodinu. Skleněný pokoj se stává nejen architektonickým skvostem, ale i synonymem krásy, modernosti, otevřenosti, stejně jako symbolem nadějí mladého československého národa, symbolem budoucnosti.

Neděle 17. března, 15.30:

Karkulka a sedm trpaslíků. Pásmo představuje tradiční i nové pohádky, jak je neznáte. Autoři z řad nastupující generace domácích animátorů se nezávisle na sobě rozhodli ve svých filmech věnovat dětem. Originální hravou formou a každý po svém zpracovali nebo rozvinuli klasická i nová pohádková témata. Často humorné a překvapivé zvraty v příbězích mladých tvůrců ale vždy vyústí v univerzální pohádkové poselství, kde se pýcha a hamižnost nevyplatí, zato s trochou odvahy a štěstí i ten nejmenší hrdina najde cestu z nesnáze. Ať už jeho cesta vede temným lesem, bažinou nebo sněhem. Pásmo obsahuje tyto krátké snímky: O Červené Karkulce, Bažinou, Probouzeč, Pod mrakem, O Kovladu, Otesánek, Čarodějka a První sníh.

Neděle 17. března, 17.30:

Vítězová Anifilmu. Pásmo vítězných animovaných filmů pro dospělé z festivalu Anifilm 2018.