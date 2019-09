Přehlídka trofejí zvěře v Kaplici

Kaplice - Město Kaplice srdečně zve na výstavu "CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA TROFEJÍ", zvěře ulovené v honitbách okresu Český Krumlov. Slavnostní zahájení ve čtvrtek 16.5.2019 od 10 hodin. Veřejnosti přístupná: čtvrtek, 16.5.2019 od 10:00 do 18:00 hod. pátek, 17.5.2019 od 8:00 do 18:00 hod. sobota, 18.5.2019 od 8:00 do 18:00 hod. neděle, 19.5.2019 od 8:00 do 12:00 hod. Součástí akce je dětský myslivecký den "JAK SE ŽIJE V LESE ŘÁHOLCI", který se uskuteční v sobotu 18.5.2019 od 9:00 do 13:00 hodin v prostranství u kulturního domu.