Český Krumlov – Ojedinělý hudebník, textař a poeta se po koncertní pauze způsobené zdravotními potížemi s rukou vrací na koncertní pódia. Karel Plíhal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát veselou básničkou, aby vzápětí posluchače rozněžnil a roztesknil emotivním textem písně. Jednočlennou kapelu Karla Plíhala posílil skvělý kytarista Petr Fiala, kterého Karel potkal na hudební škole v Hradci Králové. Na Plíhalově koncertě posluchače čeká jemná a hravá poetika, komorní atmosféra a to vše ve formě inteligentně humorných, často vyzrále sebeironických textů nebo krátkých veršovánek uvozujících či doplňujících jednotlivé písničky. A zároveň famózní kytarové umění. Nevhodné pro děti do 12-ti let!!! délka pořadu: 120 min. (včetně pauzy 20 min.). Recitál Karla Plíhala uvádí v pátek 17. května od 19:30 Městské divadlo, Český Krumlov. Vstupné je 280 Kč.