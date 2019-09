Českokrumlovsko - Vydejte se s turisty z KČT Start Blanským lesem do Holubova. Třináctikilometrový výlet vede A. Volfschützová. Odjezd autobusem z AN ČK v 8 hodin do zastávky Vyšný - osada. Po M zn. k Modrému obrazu, Krbečkovou cestou na Javorovou cestu na Z zn., poté do Krásetína a Holubova (obč.) Návrat vlakem nebo autobusem.