Olšina - Vydejte se s KČT Start ve čtvrtek na pěší výlet kolem zimní Olšiny.

Výlet v délce 10 km vede M. Amchová, odjezd vlakem v 9.05 do Žlábku. Neznačenou cestou do obce Žlábek, dále na M zn. do Mysl. údolí, zkratkou na Olšinu (obč.).

Zpět vlakem z Hodňova v 12.15 nebo 14.13 nebo po Č zn. do Květušína a zpět autobusem v 15.35 do Českého Krumlova.