Český Krumlov - Z Hosína na Hlubokou n. Vlt. se můžete na 11 kilometrů dlouhém výletě pod vedením A. Křížové vydat s turisty z českokrumlovského KČT Start. Vlakem se odjíždí v 8.14 z Českého Krumlova do Českých Budějovic a v 9.25 dál do Hosína. Po M zn. se půjde na Hlubokou /obč./. Podle počasí buď na vlak zast. Hluboká n. Vlt. nebo po cyklostezce do Českého Vrbného na MHD ve 14.58 do ČB.