Pohorská Ves - Na výlet z Pohorské Vsi do Malont přes Radčice můžete vyrazit s turisty z KČT Start v úterý 12. února. Trasa má 11 km a a výlet vede E. Ondřichová.

Autobusem se odjíždí v 7.20 z autobusového nádraží Český Krumlov do Kaplice a v 9.10 do Pohorské Vsi. Odtud přes Rapotice a Radčice do Malont. Zpět autobusem z Malont ve 13.15 do Kaplice a ve 14.15 do ČK.