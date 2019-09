S turisty za bledulemi

Českokrumlovsko - V úterý můžete vyrazit s turisty na výlet nazvaný Za bledulemi u Komářic i na Želno. Trasu do 12 km vede Libuše Kuchtová, odjíždí se autobusem v 6.35 do Velešína a dále v 7 hodin do Sv. Jána nad Malší. Po Č zn. se jde přes Polžov, pod Todeňskou horu do Strádova a nezn. cestou přes Svinenský potok, mezi rybníky a po louce do údolí s bledulemi. Odtud nezn. cestou do Komářic a dále na Želno. Nejprve okolo potoka asi 1 km a zpět okolo studánky a do Komářic na autobus do ČB ve 14.15 nebo 15.25.