Septembeer Fest 2019 v Horní Plané

Horní Planá - Na parkovišti u pláže v Horní Plané se uskuteční velké slavnosti malých pivovarů aneb Septembeer Fest 2019 Piva malých pivovarů, dobroty, živá muzika, soutěže…

Na parkovišti u pláže v Horní Plané se ve dnech 6. a 7. září uskuteční tradiční Septembeer Fest 2019. „Pokračujeme v úspěšném modelu minulých let, takže se návštěvníci mohou těšit na bohatou nabídku pivovarů především z jižních Čech – například z Českého Krumlova, Prachatic nebo Českých Budějovic,“ říká starosta Horní Plané Jiří Hůlka.

Pivní festival bude zahájen v pátek v 17 hodin. Večer pak zahrají například Deep Purple Revival, Flám nebo Milhaus.

Druhý den se začne již v 10 hodin dopoledne, přičemž o zábavu se postarají legendární Babouci, které odpoledne nahradí Zralý ovoce. Po očekávaných pivních soutěžích, které jsou naplánovány na 17. hodinu, vystoupí skupiny Gin Fis, The River Of The Lost Souls a na závěr živelní He Band. V sobotu bude také fungovat od 10 do 16 hodin dětský koutek.

Vstupné na festival, který organizuje město Horní Planá za přispění místních podnikatelů, bude zdarma.