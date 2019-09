V Regionálním muzeu vystavuje Karel Hrubeš

Český Krumlov - Po tříměsíční provozní přestávce, kterou si vyžádaly stavební a technické úpravy v přízemí budovy, se Regionální muzeum v Českém Krumlově opět otevírá pro veřejnost a zároveň bude v hlavních výstavních sálech přízemí muzea zpřístupněna i první výstava letošní sezóny „Karel Hrubeš – restaurátorské práce a volná tvorba“.

Muzeum je otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin, polední pauza je od 12 do 12.30.



Bezmála dvacet let spolupracuje ak. mal. Karel Hrubeš (*1955) s muzeem jako externí restaurátor a člen poradního sboru ředitele pro nákup sbírek. Narodil se v Českém Krumlově, absolvoval zdejší gymnázium (1970-1974) a při zaměstnání v Pražských papírnách vystudoval Střední grafickou školu Václava Hollara v Praze. (1974-1977). Studiu oboru restaurování na Akademii výtvarných umění v Praze se věnoval v ateliéru mezinárodně renomovaného odborníka a pedagoga prof. Raimunda Ondráčka (1913-2011), jenž se podílel na záchraně a obnově mimořádně významných uměleckých památek nejen v Československu (Praha, Karlštejn, Křivoklát), ale také v zahraničí (Itálie, Bulharsko, Albánie). Vysokoškolská studia Karel Hrubeš dokončil v roce 1983 s titulem akademický malíř. Po návratu do Českého Krumlova, kde žije a působí dodnes, se po dobu již třiceti pěti let intenzivně věnuje především restaurování obrazů a polychromovaných plastik, ale také nástěnných interiérových a exteriérových maleb. Jeho kvalifikovaným zásahem prošly fasády a vnitřní fresky mnoha českokrumlovských měšťanských domů včetně radnice, kostela sv. Víta, klášterů na Latránu i zdejšího hradu a zámku. Jeho restaurátorské průzkumy i realizace lze spatřit i v dalších místech regionu, např. v Kájově, ve Chvalšinách, ve Zlaté Koruně, na hradě Rožmberku či na zámku Kratochvíle.

Jen ve sbírkovém fondu Regionálního muzea v Českém Krumlově provedl komplexní restaurátorské zásahy u více než čtyř desítek, často velice poškozených, obrazů a plastik, a to od období gotiky až po díla z 19. století.

Autorská malířská tvorba Karla Hrubeše je výrazným a viditelným protipólem jeho restaurátorských postupů, kdy je do nejmenšího detailu a ve všech krocích vázán důsledným respektem k originálu. Jeho abstraktní obrazy, převážně větších formátů, mu umožňují zcela svobodný umělecký projev s nepřehlédnutelným důrazem na hru barevných kontrastů, linií, struktur a zkratek.

Výstava představí i trvalý zájem Karla Hrubeše o poznávání technik „starých mistrů“, především z období gotické deskové malby, a to na příkladu technologické kopie obrazu Mistra Třeboňského oltáře. Připomene i jeho spolupráci při vizualizaci figurativních alegorií živlů na věži českokrumlovského zámku v roce 2012.